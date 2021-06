El 34% de los pacientes con COVID-19 recibe antibióticos sin necesitarlos

Los expertos afirman que “el uso inadecuado de antibióticos fue muy frecuente en los pacientes con COVID-19 y conllevó un mayor riesgo de reacciones adversas Foto: Daniel Modjesch/dpa

Fiebre, malestar, tos, congestión, dificultad leve para respirar, dolor de cabeza y decenas de síntomas más pueden experimentar las personas positivas por coronavirus. Pero la mayoría de ellos, mientras cursan la enfermedad viral, reciben antibióticos a pesar de que las coinfecciones bacterianas son raras, ya que según la literatura científica, representan solamente entre un 8,5 y 12% de casos.

“ Esto puede provocar un aumento de las complicaciones, incluida la resistencia a los antibacterianos ”, explicaron un grupo de investigadores españoles que realizaron el trabajo con el objetivo de analizar los factores de riesgo de la prescripción antibiótica inadecuada y describir las posibles complicaciones derivadas de su uso.

La investigación de cohorte retrospectiva basada en datos del Registro SEMI-Covid-19 de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) analizó el uso de antibióticos en pacientes españoles hospitalizados por COVID-19 y constató que el tratamiento con este tipo de fármacos, destinados a combatir infecciones bacterianas, no virales, ha sido generalizado.

“Los resultados, publicados en la revista científica Plos One, apuntan que de los 13.932 pacientes analizados en el presente estudio e incluidos en el Registro, 3.047 (22%) no recibieron antibióticos, 6.116 (44%) recibieron una prescripción adecuada de antibióticos y 4.769 (34%) recibieron antibioterapia de forma inadecuada. Para este estudio en particular, los pacientes que recibieron antibióticos se dividieron en dos grupos según la prescripción adecuada o inapropiada, dependiendo de si el paciente cumplía con algún criterio de uso o no”, explican los investigadores.

El Registro SEMI-COVID-19 es una cohorte de pacientes multicéntrica y retrospectiva. Los pacientes con antibiótico se dividieron en dos grupos según prescripción adecuada o inadecuada, según cumpliera algún criterio para su uso. La comparación se realizó mediante análisis de regresión logística multinivel. También se identificaron las posibles complicaciones del uso de antibióticos . Para realizar el estudio se utilizaron antibióticos sistémicos distintos de los macrólidos en 10.885 pacientes. Los antibióticos prescritos con mayor frecuencia fueron los betalactámicos (72,2%),las quinolonas (13,4%), linezolid (2,2%), glicopéptidos (1,6%), cotrimoxazol (0,6%) y tetraciclinas (0,6%). El resto de los antibióticos representaron menos del 0,3%. Del total de pacientes, el 52,4% (7.294) cumplía al menos un criterio para el uso de antibióticos.

Los criterios más comunes fueron infiltrado alveolar unilateral (17,5%), tos con expectoración purulenta (15,5%), PCR negativa (11,9%), coinfección y/o superinfección bacteriana respiratoria (10,9%) o sepsis (6,2%), entre otros.

Por otro lado, de un total de 1.078 pacientes críticos que ingresaron en unidades de cuidados intensivos (UCI), no recibieron prescripción de antibióticos 29 pacientes (2,7%), mientras que se prescribieron adecuadamente en 833 pacientes (77,3%) y de forma inadecuada en 216 pacientes (20,0%). También, la aparición de complicaciones potencialmente resultantes de la prescripción farmacológica fue más frecuente en pacientes con antibióticos (19,6% frente a 10,5%). La presencia de complicaciones fue similar en pacientes con prescripciones adecuadas e inapropiadas de antibióticos. Aunque los pacientes con antibioterapia inadecuada también están expuestos a las complicaciones, pese a no obtener beneficio alguno del tratamiento.

Entre los hallazgos relevantes, los investigadores también encontraron un cambio en el uso de antibióticos a medida que avanzaba la pandemia y la investigación científica . Si en la primera fase de la crisis sanitaria (entre febrero y marzo de 2020) se utilizaron antibióticos en el 79,5% de los casos, el porcentaje bajó al 71,3% en los ingresos posteriores (después de marzo). Un hecho que supone una “diferencia estadísticamente significativa”.

Como conclusión, los expertos afirman que “el uso inadecuado de antibióticos fue muy frecuente en los pacientes con COVID-19 y conllevó un mayor riesgo de reacciones adversas. Es fundamental definir criterios para su uso en estos pacientes. El conocimiento de los factores asociados con una prescripción inadecuada puede resultar útil”.

Por último, los investigadores resaltan que “es esencial integrar los programas de optimización del uso de antibióticos en pacientes con SARS-CoV-2” y que resulta crucial “definir criterios de uso para identificar a los pacientes COVID-19 que requieren de prescripción antibiótica”.

