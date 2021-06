La falta de distancia social hizo explotar los casos de la nueva cepa Manaos en Brasil

Personal de salud transpotan a un paciente en una camilla en un hospital en Manaos, en medio del brote de coronavirus, en Manaos, Brasil. REUTERS/Bruno Kelly

A fines de 2020, los investigadores detectaron por primera vez la variante P.1, en personas que regresaron a Japón desde Manaos, la capital del estado brasileño de Amazonas.

Con el correr de las semanas, las infecciones causadas por la variante se multiplicaron exponencialmente y abrumaron a Manaos, que ya había experimentado una de las tasas documentadas más altas del mundo de infección por SARS-CoV-2 en su primera ola. Desde que surgió P.1, los científicos han encontrado evidencia de que es más transmisible que algunas otras variantes y evade los anticuerpos con mayor facilidad.

“Lo que vimos fue un colapso aún más duro que el que tuvimos antes, como algo salido de una película de terror. Es difícil describir lo que pasó en Manaos”, afirmó el doctor Felipe Gomes Naveca, virólogo que codirigió el estudio de Medicina de la Naturaleza, y que trabaja en el centro de investigación Leônidas y Maria Deane de la ciudad, que forma parte de la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz) en Río de Janeiro.

Familiares de pacientes hospitalizados o que reciben atención médica en casa, en su mayoría afectados por COVID-19, cargan cilindros mientras compran oxígeno a una empresa privada en Manaos, Brasil. REUTERS/Bruno Kelly

Para trazar el aumento de P.1, un equipo dirigido por Gomes Naveca y Gonzalo Bello, virólogo del Instituto Oswaldo Cruz en Río de Janeiro, otra parte de la fundación Fiocruz, secuenció los genomas de 250 muestras de SARS-CoV-2 recolectadas de todo Amazonas entre marzo de 2020 y enero de 2021, y realizó pruebas genéticas más limitadas para P.1 en cientos de muestras más.

El análisis del equipo encontró que la prevalencia de P.1 aumentó con una rapidez impresionante en Amazonas, la variante que reemplazó rápidamente a otros linajes circulantes. No hubo señales de la variante en 355 muestras de noviembre de 2020, pero representó casi las tres cuartas partes de las muestras a mediados de enero de 2021.

Cuando las medidas de mitigación se relajaron y el índice de distanciamiento social cayó por debajo del 40%, en septiembre de 2020, la variante perdurable del SARS-COV-2 (B.1.1.28) en Brasil se expandió, y la otra (la B.1.195) se extinguió, completando así el proceso de reemplazo de linaje. Así, el menor distanciamiento social observado en los municipios del interior del estado de Amazonas en comparación con Manaos fue el probable impulsor del primer reemplazo de linaje y su transmisibilidad se redujo significativamente a mediados de abril cuando el distanciamiento social en Manaos aumentó el 50%.

Un hombre con tapabocas de diseño de la bandera brasileña señala hacia el río Amazonas en Manaos (Brasil). EFE/ Raphael Alves

Según los investigadores, el aumento de P.1 coincidió con el fin de la primera ola, el relajamiento de la población respecto a las medidas de cuidado, principalmente, la reducción del distanciamiento social en Manaos y el resto de Amazonas. Esto podría haber estado relacionado con las vacaciones de Navidad y Año Nuevo, así como con las elecciones municipales de noviembre. Los investigadores piensan que estos posibles eventos de súper propagación, combinados con la mayor transmisibilidad de la variante, ayudaron a que P.1 floreciera.

Un estudio de donantes de sangre realizado en Manaos estimó que la primera ola de SARS-CoV-2 infectó al 76% de la población de la ciudad en octubre pasado, lo que sugiere que ya se había alcanzado la inmunidad colectiva.

Suponiendo que la reinfección es rara y que la inmunidad contra la infección no disminuyó significativamente para diciembre pasado, no se esperaría una segunda ola de COVID-19 tan pronto. Se propusieron varias hipótesis para explicar esta inesperada segunda ola que resultó en el colapso del sistema de salud en Manaos entre el fin del año y el 2021. “Nuestros hallazgos apoyan que las intervenciones no farmacéuticas (INF) podrían explicar una gran parte de la dinámica de la epidemia en Amazonas -afirma el autor principal de la investigación, Felipe Naveca-.

El ministro de Salud de Brasil, Eduardo Pazuello habla para tranquilizar a la población sobre la circulación de la nueva cepa. EFE/Joédson Alves/Archivo

La evidencia indica que la primera ola epidémica en Amazonas fue controlada relativamente por la implementación de las NPI, antes de la inmunidad colectiva. Nuestros resultados también confirman que las NPI no fueron lo suficientemente estrictas para reducir consistentemente la tasa de reproducción de linajes o variantes amazónicos del SARS-CoV-2 y que, en cambio, se mantuvo un estado estacionario de transmisión comunitaria endémica de mayo a septiembre pasados”.

En otro estudio, publicado como una preimpresión en el foro de discusión virological.org el mes pasado, el mismo equipo encontró que las variantes que portaban muchas de las mismas mutaciones preocupantes que P.1 circularon en Amazonas durante meses, sin catalizar una segunda ola. Ese hallazgo aún no ha sido revisado por pares. El análisis genómico establece un vínculo entre una segunda ola de COVID devastadora en Brasil y un aumento de los viajes y el contacto.

Bello sospecha que estas variantes ‘similares a P.1’ también son altamente transmisibles, pero que fueron períodos de distanciamiento social laxo los que hicieron explotar a P.1. “Necesitas estas mutaciones combinadas con factores epidemiológicos, entonces tienes la tormenta perfecta”.

Raissa Floriano, cuyo padre está hospitalizado con COVID-19, llora durante una protesta en el exterior del hospital 28 de Agosto, en Manaos, Brasil, el 14 de enero de 2021. Decenas de pacientes con coronavirus fueron trasladados fuera de la mayor ciudad de la Amazonía brasileña ante el colapso del sistema de salud y la falta de botellas de oxígeno. (AP Fotos/Edmar Barros)

Tulio de Oliveira, bioinformático y director de la Plataforma de Secuencia e Innovación de Investigación KwaZulu-Natal en Durban, Sudáfrica, dice que la investigación muestra cómo los equipos del sur global pueden liderar investigaciones de epidemiología genómica de vanguardia. Hacer frente a la pandemia, señala, está contribuyendo al florecimiento de las redes locales. “Lo que queremos ver en estos documentos en el futuro es que pueden hacer esto mucho más rápido”.

En resumen, los expertos señalan que la variante del coronavirus detrás de la feroz segunda ola de COVID-19 en Brasil surgió, en parte, debido al relajado distanciamiento social, según un análisis de las secuencias virales del epicentro del brote.

