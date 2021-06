Cómo ayudar a una persona que quiere bajar de peso

Cómo ayudar a un familiar con sobrepeso por Alberto Cormillot

Argentina es un país en el que el sobrepeso y la obesidad aumentaron del 49% a 61,6% entre el 2005 y el 2018, según los resultados de la cuarta Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (ENFR), que llevaron adelante el Ministerio de Salud y el Indec.

El informe completo de la 4° ENFR analizó la respuesta de más de 29.000 individuos mayores de 18 años de todo el país y encontró que el exceso de peso (que suma el sobrepeso y la obesidad) aumentó de modo continuo a lo largo de las cuatro ediciones que se realizó la encuesta: 49% en 2005, 53,4% en 2009, 57,9% en 2013 y 61,6% en 2018.

Es por eso que si una persona no tiene sobrepeso u obesidad, sí conoce a alguien cercano, un familiar o un amigo que sí lo padecen. De allí la importancia de saber acompañar y aconsejar a alguien que ve deteriorada su salud.

Las frutas y verduras son una buena opción para una persona que quiere bajar de peso (Reuters)

Como ayudar a alguien que quiere bajar de peso:

-Acompáñele en su plan de alimentación, les servirá a ambos para mejorar la salud

-Ayúdelo a elegir alimentos más saludables en el hogar y/o trabajo

-Elija actividades sociales que no siempre incluyan comer afuera

-Recuérdele que los cambios son para toda la vida

-Sea paciente con él

-No se sienta amenazado si tiene éxito. Un cambio físico no cambiara al ser querido

-No haga hincapié en el fracaso. Si se salió del plan, aliéntelo a perseguir en la siguiente ingesta

Una herramienta útil para dar este tipo de consejos es la difundida “Carta a los que me quieren”, un texto que se comparte en los grupos de ayuda mutua para que el paciente pida apoyo a sus personas más cercanas. El objetivo es compartir con ellos el proceso de la recuperación para aliviar el camino del tratamiento y lograr mejores resultados.

Elegir alimentos que sean saludables para ayudar a la otra persona (Getty)

CARTA A LOS QUE ME QUIEREN

Querido/a ____________________

Yo sé que vos me amás y querés que sea feliz. Por eso decidí darte estas líneas, para que veas de qué forma podés acompañarme en este camino que está lleno de cambios, esperanza y mucha fe.

Si decidí unirme al Programa, es porque vivo mi obesidad como un problema. Y ese es un importante primer paso hacia mi recuperación.

“Estar gordo” no es una cuestión estética, sino que trae aparejadas consecuencias físicas, psicológicas y sociales con las que estuve conviviendo todo este tiempo.

Por estas razones, quizá en ciertas oportunidades me hayas encontrado de mal humor, deprimido/a o aislado/a.

Aquí hay algunas ideas que podrías poner en práctica para que yo me sienta bien:

-Preguntame cómo podés ayudarme. Puede ser un buen comienzo, porque la mejor manera de aprender a ayudar a otro es averiguando qué necesita.

- Compartí conmigo el ejercicio. Es una maravillosa y saludable manera de pasar tiempo juntos. Aunque sea solamente una caminata diaria, es la oportunidad perfecta para hablar y compartir, y ambas cosas pueden ayudar.

Buscar actividades para compartir (Adrián Escandar)

- Mantengamos la casa y la familia relajadas. Permitirá que yo pueda prestar atención a lo mío, cambiando hábitos de comer y de ejercicios.

- Tené una actitud positiva. No es sencillo ser alentador en forma prolongada, pero el apoyo continuo de tu parte y de quienes me rodean puede hacer que la vida sea mucho más fácil para mí.

- Hablá con otros que estén en mi misma situación. Puede ser muy útil porque de este proceso se pueden generar buenas ideas.

- Aprendé a ignorar y perdonar mis recaídas. Pensá en qué forma reaccionás ante mis errores, en mis períodos de aumento de peso o atracones. Recordá que estas situaciones hacen que me sienta mal, por eso lo mejor es que seas comprensivo y mires para adelante.

- Alentame. Tus palabras pueden ser clave para mi proceso. Recordame lo importante que soy para vos, que puedo contar con tu amor y apoyo en esta nueva etapa.

Por otra parte, podrías tener en cuenta que ciertas actitudes pueden hacer que no me sienta acompañado/a sino presionado/a, enjuiciado/a, observado/a.

Entonces… ¿Qué es lo que deberías evitar?

- No me escondas la comida. Porque cuando yo la encuentre puedo sentirme resentido/a.

- No me amenaces. La conducta cambia mejor con un toque suave, no con la presión.

- No dejemos de asistir a situaciones sociales por mi peso. Esto puede hacer bajar mi autoestima.

- No esperes la perfección, ni un 100% de recuperación. El problema con mi peso es algo que debo aprender a controlar, no a curar. Habrá períodos de aumento de peso y comer de más. Mis logros deben ser apreciados, y los contratiempos ignorados.

- No me sermonees, critiques ni reprimas. Estas actitudes son inútiles porque no me ayudan a sentirme mejor, sino todo lo contrario.

- No me culpes por mi obesidad. Como enfermedad, la obesidad tiene muchas causas de origen y mantenimiento, tanto fisiológicas como psicológicas. Tu apoyo y aliento podrán más que la culpa y la vergüenza.

Recordá siempre que TU ayuda y MI decisión de cambiar son la alianza perfecta para llegar a la meta deseada.

Firmado: ______________________________ FECHA: ……… / ……… / ………..

*El doctor Alberto Cormillot es un reconocido médico argentino especialista en obesidad, educador para la salud, escritor y conferencista. Fundó y dirige la Clínica de Nutrición y Salud que lleva su nombre, Dieta Club, la Fundación ALCO (Anónimos Luchadores Contra la Obesidad) y el Instituto Argentino de Nutrición, desde donde asesora a industrias para la elaboración de productos dietéticos y saludables.

Realización: Thomas Khazki / Producción: Macarena Sánchez / Edición de video: Sofía Boutigue

SEGUIR LEYENDO: