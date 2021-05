Sigue lenta la vacunación del personal de salud en la Provincia de Buenos Aires

Portal de vacunación COVID-19 en provincia de Buenos Aires

Frente a la pandemia por COVID-19 que azota al mundo y a la llegada de la única herramienta eficaz para prevenirla que son las vacunas, todos los países han establecido los criterios epidemiológicos para la vacunación de sus habitantes, comenzando con los grupos de riesgo.

En ese sentido, la coincidencia total es que el personal de salud es el primer grupo que debe estar vacunado ya que es a la vez el más expuesto y al que más se necesita proteger para asegurar la atención sanitaria. Es decir que son las personas en la primera línea de defensa que tiene una sociedad frente a esta enfermedad devenida en pandemia que ya infectó a más de 154 millones de personas y mató a 3,2 millones.

De esa forma, el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires estableció los criterios epidemiológicos de prioridad los grupos que debían recibir la vacuna en primer lugar. En esa primera etapa del plan se previó la vacunación de hombres y mujeres del sistema de salud, en tanto que la siguiente fase incluyó a trabajadores y trabajadoras de la seguridad y la educación; personas mayores de 60 años y aquellas de entre 18 y 59 años que integren grupos de riesgo por presentar enfermedades preexistentes.

Los criterios de prioridad establecidos por la PBA

Así, el martes 29 de diciembre se puso en marcha la primera etapa del plan provincial público, gratuito y optativo de vacunación contra el COVID-19 en toda la Provincia de Buenos Aires , destinada a los y las trabajadoras de la salud del sistema público y privado. Pero cuatro meses más tarde todavía hay más de 20.000 personas del ámbito sanitario que no se han vacunado contra el COVID-19.

Según datos de la Unidad de Coronavirus de Infobae, en provincia de Buenos Aires todavía más de 20 mil personas del equipo de salud sin vacunar. El total de inscriptos de ese sector fue de 404.161 personas, entre médicos, enfermeros y otras profesiones sanitarias, mientras que los vacunados hasta ahora se elevan a 383.624 personas. Es decir que hay pendientes de vacunación 20.537 personas.

Además, otros grupos sin vacunar en ese distrito son las personas mayores de 70 años que ascienden a 164.287. Y además, a las personas de 60 a 69 años con comorbilidad, que son 58.122 personas.

Vacunados PBA

El Ministerio de Salud de la Nación, como organismo rector del sistema de salud en el país, ha diseñado el “Plan Estratégico para la vacunación contra la COVID-19 en Argentina”, teniendo en cuenta la información y recomendaciones de organismos internacionales disponibles hasta el momento. En ese documento, explica que la población objetivo para las campañas de vacunación se define por criterios epidemiológicos, y su implementación se organiza de acuerdo a diferentes aspectos: logísticos; disponibilidad de los insumos y recursos. Así, publicó los criterios para la priorización de personas a vacunar:

1) Por riesgo por exposición y función estratégica:

- Personal de salud (escalonamiento en función de la Fuerzas armadas, de seguridad y personal de servicios penitenciarios.

- Personal docente y no docente (inicial, primaria y secundaria).

- Otras poblaciones estratégicas definidas por las jurisdicciones y la disponibilidad de dosis.

2) Por riesgo de enfermedad grave:

- Adultos de 70 años y más.

- Personas mayores residentes en hogares de larga estancia.

- Adultos de 60 a 69 años.

- Adultos 18 a 59 años de grupos en riesgo.

Argentina comenzó el 29 de diciembre su plan de inmunización contra la covid-19 con la vacuna rusa Sputnik V. EFE/ Enrique García Medina/Archivo

La médica infectóloga Isabel Cassetti, directora de Helios Salud (MN 55583), enfatizó que es imprescindible tener a todo el personal de salud vacunado. “Por supuesto que puede haber quienes no quieran recibirla, pero soy optimista de que van a ser vacunados todos los anotados en los próximos días”.

“En un país donde no se accede fácilmente a las vacunas, es prioritario vacunar principalmente a los grupos de riesgo, empezando por el personal de la salud. Luego a las personas mayores de 70 y 60 años y a quienes sufren comorbilidades como la obesidad, la diabetes, hipertensión y enfermedades cardíacas o respiratorias, entre otras. Es necesario distribuir mejor las vacunas en forma escalonada y en orden”, agregó la especialista.

Gonzalo Corral, médico infectólogo, Jefe de Infectología de la Clínica 25 de Mayo en Mar del Plata, dijo a Infobae: “El número es muy bajo a esta altura del año, tendríamos que tener mayor cantidad de gente vacunada, esto es un riegos para un montón de gente que está siendo expuesta, incluyendo el personal de salud. Es gente de la primera línea que debiera estar vacunada en el 100 por ciento de los casos. Pero hay que contemplar que hay personal que ha decidido no vacunarse porque no tiene confianza en las vacunas, en general y particularmente, con las vacunas que han venido de países como China y Rusia. Este escenario, se debe también, a que hay poca oferta de vacunas, lamentablemente la carrera de la vacunas empezó el año pasado y creo que las gestiones no fueron realizadas como todo el mundo sabe en tiempo y forma”.

Otro de los datos que se desprende de la Unidad de Datos de Infobae es que en el país, todavía, hay 24 millones de personas mayores de 20 años que aún no han recibido ni una dosis de alguna de las vacunas aprobadas.

En busca de la luz en el fondo del túnel

La carrera de la vacunas sigue su curso en el país. La cartera de Salud de la Nación decidió que la totalidad de los dos millones de dosis de vacuna contra SARS-CoV-2 del laboratorio Sinopharm que llegaron al país, estarán destinadas para completar los esquemas de vacunación ya iniciados, entre ellos 500.000 docentes de todo el país.

La vacuna Sinopharm contra el COVID-19 elaborada por China fue autorizada para uso de emergencia el 21 de febrero en Argentina.

SEGUIR LEYENDO: