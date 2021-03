Por qué la llegada de las vacunas contra el COVID-19 no implica el fin de las medidas de cuidado

Los testeos y rastreos seguirán por mucho tiempo hasta que la pandemia por COVI-19 termine - EFE/Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo

El reciente aumento de los desarrollos positivos de la vacuna COVID-19 ha enviado oleadas de alivio a un mundo cansado por la pandemia. Sin embargo, no importa cuán efectivas sean estas vacunas, no serán suficientes para poner fin a esta pandemia mundial y, para muchas de las comunidades más vulnerables del mundo, no llegarán lo suficientemente rápido.

Las vacunas Moderna y Pfizer se desarrollaron en un tiempo récord. “Sin embargo, estos anuncios destacan desafíos importantes -explica Achim Steiner, administrador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, uno de los autores de un reciente documento publicado por el medio especializado Scientific American-: la entrega de vacunas de dos dosis con estrictos requisitos de cadena de frío a casi 8000 millones de personas, muchas de las cuales residen en comunidades con sistemas de salud con fondos insuficientes y sobrecargados, no es poca cosa. Incluso si abordamos los desafíos logísticos, la realidad es que se necesita tiempo y fondos para entregar vacunas, tratamientos y pruebas que lleguen a todos los necesitados”. Es un recordatorio aleccionador de que cuando se introdujeron los antirretrovirales para VIH que salvan vidas para las personas seropositivas, pasaron siete años antes de que el medicamento llegara a las comunidades más pobres. Y durante ese tiempo, millones de personas murieron y millones más se infectaron, y la pandemia del VIH siguió creciendo.

Una enfermera vacuna a una persona en California, EEUU - REUTERS/Lucy Nicholson

Combinación de recaudos

Hasta que se puedan superar estos obstáculos y garantizar la entrega equitativa de vacunas y tratamientos una vez que estén disponibles en todo el mundo , los fundamentos para controlar este virus seguirán siendo tan importantes como siempre.

“Durante mucho tiempo, muchos países seguirán confiando en herramientas ya probadas para controlar la pandemia”, afirma Steiner. La fórmula es simple: probar, rastrear y aislar. Este proceso sencillo pero eficaz es clave para reabrir economías y sociedades de forma segura . Es posible gracias a la ampliación rápida y equitativa de los diagnósticos, que han demostrado ser la herramienta más importante para limitar la propagación del COVID-19. “Probar, rastrear y aislar, y finalmente probar, rastrear y tratar una vez que haya más tratamientos disponibles, es una forma eficiente y sostenible de controlar el virus, especialmente en contraste con las medidas de bloqueo de emergencia de último recurso, que puede erosionar el apoyo público y la confianza necesarios para el éxito de muchas otras medidas útiles de salud pública, incluida la vacunación y el uso de mascarillas”, sentencian en el documento.

Un técnico de laboratorio del Hospital Pío del Rio Hortega de Valladolid, analiza pruebas PCR - EFE/Nacho Gallego

“Hemos visto esta estrategia implementada con éxito en todo el mundo durante décadas con enfermedades milenarias como la tuberculosis. Esta estrategia también está marcando la diferencia en la lucha contra COVID-19”, explica el especialista.

Desde países de altos ingresos como Singapur y Corea del Sur hasta países de ingresos bajos y medianos (PIBM) como Senegal y Vietnam, los líderes han gestionado la propagación de COVID-19 con la ayuda de sólidos sistemas de salud pública y pruebas y trazas rápidas y exhaustivas. y aislar estrategias . Muchos de estos sistemas se han construido progresivamente con inversiones para combatir otras enfermedades infecciosas, como el VIH, la tuberculosis y la malaria, que gobiernos y organizaciones multilaterales como el PNUD y el Fondo Mundial han apoyado durante dos décadas. El director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África, John Nkengasong, ha acreditado un “esfuerzo continental conjunto” centrado en pruebas generalizadas, rastreo de contactos y mensajes de salud pública en torno al uso de máscaras para ayudar a muchas naciones africanas a hacer frente a la pandemia de COVID-19. Invertir en estas medidas básicas de manejo de epidemias significa que muchos de estos países han impuesto bloqueos más cortos que en otros lugares.

“Pero incluso aquellos que lo han hecho bien han luchado dada la escala sin precedentes del desafío que enfrentamos -aporta Peter Sands, director ejecutivo de The Global Fund, otro de los autores del documento- . Como suele ocurrir, las comunidades más necesitadas continúan sufriendo la peor parte de la tormenta tanto en los países como dentro de ellos”.

Grecia amplia la exigencia de test PCR y cuarentenas para los viajeros - EFE/EPA/YANNIS KOLESIDIS/Archivo

La realidad es que los países de ingresos altos generalmente pueden evaluar un porcentaje significativamente más alto de su población en comparación con los países de ingresos bajos y medianos. Hay nuevas señales prometedoras de apoyo para el desarrollo y despliegue de pruebas rápidas, como la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que ayuda a las naciones sudamericanas a implementar nuevos protocolos de pruebas y empoderar a los trabajadores de la salud.

Mientras tanto, el Acelerador de Acceso a las Herramientas COVID-19 (ACT) ha descubierto que a un costo de solo 77 centavos por ciudadano del mundo, las pruebas fáciles de usar, asequibles y confiables podrían estar disponibles para todos, en todas partes, ayudando a ahorrar al menos nueve millones vidas y prevenir más de 1.500 millones de infecciones por COVID-19 en los PIBM. Sin embargo, solo se han adquirido y distribuido 20 millones de los 500 millones de pruebas que ha solicitado ACT Accelerator. ACT-Accelerator ha asegurado 120 millones de pruebas rápidas a través de un acuerdo, pero hasta ahora solo tiene fondos suficientes para comprar y distribuir 16 millones de esas pruebas.

“Se necesitan fondos con urgencia para ampliar los diagnósticos para quienes más los necesitan -advierte Steiner-. No hacerlo podría reforzar las disparidades mundiales y amenazar a millones de personas más, especialmente en los países de ingresos bajos y medianos, con pobreza extrema, inseguridad alimentaria y pérdida de empleo”.

Locales y Restaurantes cerrados en la Avenida Corrientes dan cuenta de la crisis - (Foto: Franco Fafasuli)

También puede interrumpir los servicios de salud esenciales para una atención crucial como la detección del cáncer, la terapia del VIH y las vacunas. Sin los recursos adecuados, COVID-19 permanecerá sin control, lo que evitará que los países aborden el VIH, la tuberculosis y la malaria y vuelvan a encaminarse hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 . A menos que actuemos, el progreso frente a desafíos fundamentales como la pobreza y la desigualdad de género se revertirá.

“Dar a los gobiernos los recursos y la capacidad necesarios para construir los sistemas de prueba, rastreo y aislamiento en torno a objetivos unificados de salud pública mitigará el grado en que debemos confiar en vacunas difíciles de distribuir y cierres para controlar la pandemia, lo que ayudará a prevenir mayores dificultades económicas -continúa Steiner-.

También producirá dividendos mucho más allá de COVID-19. La ampliación de estos esfuerzos dará como resultado ganancias significativas a largo plazo al fortalecer los sistemas de salud en los países que más lo necesitan, mejorar la preparación para emergencias y aumentar la resiliencia de la comunidad, lo que a su vez ayudará a que todas las naciones estén más cerca de cumplir sus compromisos para 2030”.

SEGUIR LEYENDO: