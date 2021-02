Rutina COVID-19: qué funciona y qué no contra el coronavirus

Principalmente las medidas de higiene como lavarse las manos, no tocarse el rostro, mantener el distanciamiento social y usar mascarillas, fueron y son las recomendaciones que todos los expertos en salud recomiendan desde el inicio de la pandemia del coronavirus.

Sin embargo, en algunos países con la ayuda de descubrimientos y proyectos innovadores contra el COVID-19, se han tomado recaudos para volver de apoco a la nueva normalidad. Por ejemplo, cabinas sanitizantes, alfombras desinfectantes, toma de temperatura, limpieza y desinfección al volver de la casa, entre otras. Pero, ¿realmente sirven?

Alfombras desinfectante y limpiar la suela de los zapatos

Alfombras sanitizantes en la entrada de un restaurante (Photo by CLAUDIO CRUZ / AFP)

En comercios, casas o en oficinas es muy habitual ver alfombras desinfectantes para al momento de entrar pasar por ellas y así desinfectar cuando se vuelve de la calle. ¿Cuán efectivo es?

La viróloga María Fernanda Gutiérrez, de la Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia, explica que los virus no vienen en los zapatos, ellos están flotando en el aire. Y si llega a quedarse en el zapato, ellos no suben.

Por su parte, Diego Rosselli, profesor de Epidemiología de la Universidad Javeriana, dice: “Se sabe que la transmisión del virus por superficies es menor de lo que se creía inicialmente. Que los zapatos contaminen, no hay ninguna evidencia de que eso sea cierto”.

Vuelta del supermercado, limpieza total

En marzo del 2020, expertos afirmaron que el COVID-19, podía sobrevivir en superficies hasta por tres días. Sin embargo, los Centros para el Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) dijeron que el COVID-19 no era fácilmente extendido por las superficies.

Los especialistas dicen que desinfectar no funciona contra el virus pero tienen sus razones. “Sobre limpiar las bolsas del mercado, hay controversia, pues hay gente que lo sigue recomendando por si las dudas. Yo creo que el consenso es que no”, apunta Rosselli.

La sanitización de los alimentos debe ser constante y no solo por el COVID-19 (Shutterstock)

“La probabilidad de que el virus esté pegado en la bolsa es baja y despegarlo no es fácil porque sale de a pedacitos. Para que te contagies, y te pueda contaminar (si el virus estuviera ahí) habría que soplar la bolsa, explica la Dra. Gutiérrez. “Lo que sí es importante es lavarse las manos después de agarrar las bolsas. No son las bolsas las que trasmiten, son las manos”.

Elmer Huerta, oncólogo, especialista en Salud Pública, comparte: “Limpiamos las cajas de los supermercados, las bolsas de plástico en la que te dejaban tu comida, las superficies y las preguntas eran, ¿qué es mejor? ¿Qué tipo de detergente debo usar? ¿Qué tipo de desinfectante debo lavar las suelas de mis zapatos al entrar a la casa? ¿He salido un rato y mi ropa la tengo que lavar inmediatamente? ¿Dejar afuera? ¿Entrar desnudo a la casa? Caramba, era todo un ¿por qué? Porque no sabíamos. Con los meses hemos ido aprendiendo”.

Tomar la temperatura

En las escuelas del mundo a los niños le toman la temperatura con las pistolitas (Shutterstock)

Muy utilizado para entrar a comercios, aeropuertos, transporte público, escuelas o en hospitales. Se hace a través de una pistolita y apuntan a la muñeca o algunos lo toman en la frente. Pero este sistema tampoco funciona contra el coronavirus.

“Ni en la muñeca ni en ninguna parte. Una razón es porque, en general, el virus no es un virus altamente productor de fiebre. En muy pocos casos se produce fiebre y cuando uno tiene fiebre se siente mal, es probable que no salga a la calle”, dice la doctora Gutiérrez.

“Solamente un 10% de los que transmiten el virus se infectan tienen fiebre. O sea que estaríamos agarrando un grupo muy pequeño de personas”, apunta sobre los termómetros el Dr. Rosselli.

Oxímetros para medir la saturación de oxígeno

El oxímetro, el dispositivo que mide el oxígeno que hay en la sangre (Reuters)

Es un dispositivo médico donde se pone un dedo y este mide el nivel de oxigenación en la sangre. La baja saturación de oxígeno es un síntoma posible entre los pacientes de COVID-19. Se considera baja oxigenación si está entre 95 y hacia abajo. Sin embargo, tampoco funciona contra el virus.

Elmer Huerta explica: “Es raro, muy raro, que una persona tenga lo que se llama la hipoxia dulce, es decir, que ya esté desaturando y que esté caminando como si nada. No, eso es rarísimo”.

Gutiérrez, por su parte complementa y dice: “Uno no necesariamente tiene covid con problemas respiratorios, están también los asintomáticos”.

Separadores como barrera contra el coronavirus

Lugares públicos, de mucha concurrencia como por ejemplo bancos, supermercados, restaurantes, peluquerías, oficinas, entre otros establecimientos, optaron por las barreras de acrílico o plástico para generar distancia y separar los espacios entre persona y persona. ¿Sirve contra el COVID-19? Si.

El experto Gutiérrez afirma que cualquier método de barrera funciona. Explica que lo que se pueda usar para bloquear que las gotículas de la respiración de una persona pasen a otra, va a prevenir el contagio. Es el principio por el que funcionan las mascarillas, adecuadas y bien ajustadas.

Prohibido tocar

Los botones de los ascensores, un posible foco de contagio (Reuters)

No tocar los botones de los ascensor, llevar algo para no usar los dedos. Los ascensores son uno de los lugares más concurridos y principales superficies de contagio por el contacto de varias personas constantemente, es por eso que la mayoría de las personas evita tocarlos.

Pero tampoco funciona contra el COVID-19 tocar los botones con las llaves, el codo o algún elemento que lo haga por la persona, la clave está en el lavado de manos después de realizar cualquier acción que haya estado en contacto con superficies posiblemente contaminadas.

“No es que los botones del ascensor se hayan puesto peligrosos ahora”, puntualiza Gutiérrez. Y ejemplifica: “Nos dicen que si el señor anterior estornudó encima de la mano y que lleva la mano contaminada al ascensor y entonces toca el botón y alguien más toca el botón y se lleva el virus a la nariz”. Como conclusión: lavarse las manos para evitar la probabilidad del virus y de otros gérmenes.

Llegar a casa, quitarse la ropa de la calle y usar tejidos antifluidos

Llegar a casa y lavar la ropa (Shutterstock)

La vestimenta de los médicos y personal de salud no debe salir del hospital, ya que estas personas están expuestas a altas cargas virales de pacientes covid-19 durante largos periodos. Sin embargo, la ropa antifluidos sí ayuda a que el virus no se pegue al tejido .

“Si el virus se pega a la ropa, no pasa nada, porque de la ropa no salta porque no tiene movilidad”, afirma la doctora Gutiérrez y agrega: “Podría saltar si yo agarro y apenas llegue a la casa sacudo mi ropa en frente de toda la familia y ellos reciben ese aire. Eso es muy poco probable para que yo me contagie”.

En conclusión, que es lo que sí verdaderamente funciona ante el COVID-19 , evitar los eventos masivos, lugares con mucha concurrencia de personas, optar por actividades al aire libre y no por espacios cerrados, mantener el distanciamiento social, seguir utilizando mascarillas y no olvidar la constante higiene de manos.

