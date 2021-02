Científicos estadounidenses descubrieron un sistema de bloqueo para dirigir el olvido transitorio

La memoria está asociada distintos patrones de conexión cerebrales (Shutterstock)

Entramos a un cuarto y olvidamos por qué entramos, hasta que nos retiramos y en un instante regresa el recuerdo. ¿Pero representa una interferencia mental, o es la distracción una característica de un cerebro normal? ¿La memoria evasiva fue borrada y restablecida de alguna manera, u ocultada simplemente por un momento?

Neurobiólogos han descubierto un sistema de bloqueo que emplea la dopamina del neurotransmisor para dirigir el olvido transitorio, un lapso temporal de la memoria que no vuelve espontáneamente. ¨Esta investigación suma un hito al mapa de desarrollo de los científicos de cómo el aprendizaje, la memoria y el olvido activo trabajan¨, dice el profesor Ron Davis, especialista en neurología y a cargo de la investigación. Todo el mundo ha experimentado el olvido transitorio.

Exactamente cómo el olvido transitorio trabajada era desconocido hasta ahora. Para obtener una respuesta, las personas de Davis trabajaron en la mosca del vinagre común, un modelo favorecido por los neurobiólogos por las décadas debido a la estructura relativamente simple de su cerebro, la facilidad del estudio y la posibilidad de trasladarlo fácilmente a animales más complejos. Las pusieron a volar con una serie de ejercicios de formación, enseñándoles a asociar un olor a una descarga eléctrica desagradable del pie. Entonces miraron como varios estímulos de interferencia, tales como una luz azul o un soplo del aire, distrajo a las moscas, de modo que olvidaran la asociación negativa del olor, temporalmente.

Tenemos miles de recuerdos que ocurren cada día en nuestro curso de la vida, y el cerebro no tiene la capacidad de recordar (Shutterstock)

Un dato interesante: un estímulo más fuerte llevó a períodos más duraderos del olvido.

Los análisis bioquímicos adicionales revelaron un único par de neuronas dopamina que liberaban este efecto en las moscas, llamado PPL1-α2α'2, el que dirigió el olvido transitorio. La dopamina enviada desde otras neuronas no tenía el mismo efecto. La activación del circuito de olvido transitorio no borró la llamada de la memoria a largo plazo de las moscas, sugiriendo que la corriente momentánea que olvida no afecta a trazos de memoria permanentes, consolidados, o los enganchados unos a otros, que se detectan en un cierto plazo.

Es bueno olvidar

Interesantemente, encontraron que el funcionamiento de la memoria de las moscas fue restablecido después del período de olvido transitorio ̈¿Podríamos hacerlo mejor si ciertas memorias se suprimen sobre otras, podríamos aprender o adaptarnos a las situaciones mejor? Nadie sabe. Ésos son el tipo de preguntas que serán exploradas en el futuro -dice el experto-. Encontramos apenas que hay una reserva potencial de la memoria que no puede ser expresado en un momento determinado.”

La baja memoria no es un resultado de conexiones fragmentadas o de la disminución relativa a la edad, sino una característica importante, necesaria para la supervivencia (Shutterstock)

La adquisición subyacente y la consolidación de la memoria a largo plazo de los mecanismos se han estudiado a conciencia durante los últimos 40 años, pero el olvido se ha pasado por alto hasta hace poco tiempo. Está demostrando ser un campo fascinante. En 2012 el grupo encabezado por el propio Davis, encontró un mecanismo para dirigir del olvido permanente, detectando que es un proceso en curso, activo, necesario, al parecer, para la función sana del cerebro.

“Tenemos millares de recuerdos que ocurren cada día en nuestro curso de la vida, y el cerebro no tiene la capacidad de recordar, o de la codificación de todos ellos. Hay una necesidad de borrar esas memorias que sean inútiles a nuestra existencia y a nuestras vidas de cada día, explica Davis.

La baja memoria no es un resultado de conexiones fragmentadas o de la disminución relativa a la edad, sino una característica importante, necesaria para la supervivencia, “Ahora sabemos que hay un receptor específico en el centro de la memoria que recibe la señal de olvido transitoria de la dopamina. Pero todavía no conocemos qué sucede luego -sostiene-. ¿Qué ese receptor hace a la fisiología de la neurona que ciega temporalmente la memoria? Ésa es la meta siguiente mayor, entender lo que ocurre con la activación de este receptor de la dopamina. Es apenas al principio de entender cómo el cerebro causa el olvido transitorio.”

