Lo que aprendimos del proceso de vacunas en esta pandemia y que nos ayudará para la siguiente amenaza

La vida diaria se ha vuelto difícil, incluso para las personas que no se han infectado o que no han perdido a sus seres queridos. Si bien las medidas como el distanciamiento social, el uso de máscaras faciales y las restricciones a las grandes reuniones (especialmente en interiores) pueden ayudar a mantener bajas las infecciones si se implementan de manera efectiva, la población de muchos países se está cansando y, a menudo, no está dispuesta a cumplir con las contramedidas.

Las vacunas contra las enfermedades infecciosas han sido uno de los mayores éxitos en la historia de la humanidad, reduciendo efectivamente la carga de morbilidad de muchos patógenos. Incluso han permitido eliminar de la faz de la tierra un virus humano (viruela) y un virus del ganado (el de la peste bovina). Cuando un científico chino puso a disposición la secuencia de SARS-CoV-2 abiertamente el 10 de enero comenzó una carrera para desarrollar una vacuna. “Esta no fue una carrera de candidatos a vacunas entre sí, sino una carrera contra el virus”, explica Florian Krammer del Departamento de Microbiología de la Escuela de Medicina Icahn en Mount Sinai, Nueva York, quien lidera un análisis pormenorizado sobre cómo la experiencia que COVID-19 puede preparar al mundo científico para eventos similares a futuro.

El desarrollo de la vacuna SARS-CoV-2 avanza a una velocidad récord que no tiene precedentes, y es probable que las vacunas sean clave para resolver finalmente esta situación y salven millones de vidas. “Sin embargo, las vacunas se necesitaban mucho antes, lo antes posible”, dice Krammer en un nuevo artículo de la revista Cell que pone en debate cómo asegurar que estén disponibles dentro del trimestre posterior a un nuevo brote.

Si bien es poco probable que hubieran evitado que el virus se globalizara, una infraestructura bien preparada capaz de producir vacunas entre 3 y 4 meses después del brote habría salvado muchas vidas y probablemente habría normalizado la situación en muchas áreas geográficas. Aún así, sin vacunas, los países del hemisferio norte experimentan un fuerte aumento de casos durante el otoño, incluso en países que controlaron bien la ola inicial.

Muchos virus diferentes pueden causar una pandemia en el futuro, pero se sabe qué familias de virus tienen más potencial. Y son los que se transmiten de persona a persona a través del tracto respiratorio lo que más preocupa, ya que es una vía de transmisión difícil de detener. Los que utilizan otras rutas de transmisión también pueden ser muy problemáticos, pero pueden verse afectados mucho más por intervenciones no farmacéuticas.

“De cada una de las familias de virus identificadas se debe seleccionar un puñado de cepas representativas con el mayor potencial pandémico para la producción de vacunas -sugiere Krammer-. Se podrían seleccionar hasta 50-100 virus diferentes y esto cubriría ampliamente todas las filogenias que pueden dar lugar a cepas pandémicas. Es importante destacar que cuanto más sepamos sobre los virus que circulan en los animales y su patogenicidad, más fácil será elegir las cepas relevantes. Si esto suena descabellado, debemos considerar que el número “2” en el SARS-CoV-2 indica que este virus está genéticamente relacionado con el SARS-CoV-1, el virus responsable del brote de SARS en 2003″.

Hemos experimentado el SARS-CoV-1 y, en el pasado, los investigadores han advertido de la posible aparición de virus similares de forma muy explícita. Debería ser posible elegir candidatos que estén cerca de los virus que puedan surgir en la población humana. “La idea es que una vez que se seleccionan los virus, las vacunas se pueden producir en diferentes plataformas y probar en los ensayos de Fase I y Fase II con algunas de las producidas almacenadas -aproxima el especialista-. Esto probablemente costaría entre 20 y 30 millones de dólares estadounidenses por vacuna candidata, lo que resultaría en un costo de 1 a 3000 millones de dólares”.

Paralelamente, se pueden investigar correlaciones de protección para virus humanos relacionados (por ejemplo, para coronavirus humanos en el caso de Coronaviridae). Se puede construir capacidad de producción para permitir una producción rápida de al menos 2 mil millones de dosis por año utilizando diferentes plataformas de vacunas. Si aparece un nuevo virus, se selecciona la vacuna más cercana a la nueva cepa, se realiza un cambio de cepa, la producción de la vacuna comienza inmediatamente y los ensayos de Fase III se inician en un mes. Las primeras lecturas de los ensayos de fase 3 se esperarían probablemente después de la segunda vacunación, y la vacuna podría recibir una autorización de uso de emergencia basada en una correlación de protección 2 meses después del inicio del ensayo. Mientras continúan las pruebas iniciales, se inicia el lanzamiento de la vacuna y se acelera la producción.

Para tal escenario, es crucial comprender qué virus circulan en diferentes animales y diferentes ecosistemas. Esto, incluye animales salvajes como murciélagos y aves acuáticas, que han sido el reservorio de varios de los virus pandémicos anteriores. También incluye especies domésticas en diferentes sistemas de producción. Por ejemplo, los cerdos fueron el reservorio del virus H1N1 que causó la pandemia de 2009.8 y los camellos han transmitido el Síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) -CoV a los humanos de forma regular.

A pesar de los esfuerzos de vigilancia mundial en curso, incluida la vigilancia en muchas especies animales de los virus de la influenza, liderada, por ejemplo, por los Centros de excelencia para la investigación y la vigilancia de la influenza (CEIRS) y en murciélagos en el sudeste asiático por coronavirus, liderado por Eco Health Alliance, entre otros, “debemos incrementar sustancialmente estos esfuerzos -sentencia-. Se necesita más información, especialmente en áreas donde existe un contacto cercano y frecuente entre animales y humanos. Estos esfuerzos podrían verse complicados por factores externos, como consideraciones políticas, y ciertamente necesitarían una inversión sustancial para un apoyo sistemático y sostenible, pero el esfuerzo debe hacerse”.

Se sabe que las pandemias del virus de la influenza ocurren aproximadamente cuatro veces cada cien años (Shutterstock)

En los últimos años, y especialmente desde principios de 2020, se ha aprendido mucho sobre las diferentes plataformas de vacunas y cómo funcionan en términos de inmunogenicidad, seguridad, estabilidad y escalabilidad. “Los ensayos de Fase III actualmente en curso son el mayor experimento de comparación de plataformas de vacunas jamás realizado en la historia”, sentencia el especialista.

En los próximos meses, se tendrá una idea clara de qué plataformas de vacunas funcionan mejor. A partir de ellas, es posible elegir entre 1 y 2 por virus seleccionado, producir material de calidad GMP (buenas prácticas de fabricación, la calidad de producción de vacunas necesaria para los ensayos en humanos) y pasar a los ensayos de Fase I para evaluar la seguridad inicial-. “Pero no podemos detenernos ahí -advierte Krammer-. El desarrollo de la vacuna SARS-CoV-1 avanzó a los ensayos de Fase I para dos candidatos, pero esto no nos ayudó mucho con la pandemia actual. También necesitamos realizar ensayos de fase 2 más grandes (1000 participantes o más) con cada uno de estos candidatos”. Esto debe incluir diferentes dosis y diferentes grupos de edad, similares a los ensayos que se han realizado ahora para el SARS-CoV-2. Durante estos ensayos de Fase II, se deben hacer esfuerzos por comprender tanto el perfil de seguridad como las respuestas inmunitarias a estas vacunas, incluido un análisis exploratorio detallado. Es importante seguir a estas personas más de lo habitual. Idealmente, se deben considerar períodos de seguimiento de 10 a 20 años. Esto respondería preguntas sobre la longevidad de las respuestas inmunitarias y ciertamente aumentaría la confianza del público en la seguridad de estas vacunas. “Una de las preocupaciones más frecuentes del público es que una vacuna puede parecer segura a corto plazo, pero puede tener efectos secundarios desconocidos a largo plazo. Al extender estos ensayos durante años, se podrían abordar cuestiones cruciales con respecto a la seguridad y la inmunogenicidad”, afirma Krammer .

Es necesario tomar muchas medidas para mitigar o incluso prevenir la próxima pandemia. Krammer sugiere “mejores sistemas de vigilancia, planes de respuesta mundial, desarrollo de antivirales de acción amplia y mayor desarrollo de diagnósticos e intervenciones no farmacéuticas”.

Se sabe que las pandemias del virus de la influenza ocurren aproximadamente cuatro veces cada cien años. Recientemente se ha visto la aparición de SARS-CoV-1, MERS-CoV, virus Nipah y ahora una pandemia de SARS-CoV-2. “El aumento de la cría de animales, la caza y la destrucción del ecosistema probablemente conducirá a un aumento de los efectos de contagio en el futuro”, explica Krammer/ Está claro que los virus seguirán apareciendo, probablemente a un ritmo más rápido. Necesitamos estar preparados para el próximo.

