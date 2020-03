Tal es el caso de María Marta Garbino, licenciada en psicología (MN 29.800), quien contó a Infobae: “Soy psicoanalista y para nosotros mantener el encuadre es importante, es parte del tratamiento. No solo se escucha sino que también se ve lo que el paciente muestra en el consultorio, motivo por el cual me resistía a atender por Skype, pero a fines del 2018 varios pacientes se fueron a vivir al exterior y después de muchos correos y audios larguísimos me decidí por la videollamada, así que alguna experiencia ya tenia”.