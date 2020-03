De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos, tomar suplementos de vitamina C regularmente reduce el riesgo de contraer un resfriado entre las personas que realizan ejercicio físico intenso, pero no en la población general. “Tomar vitamina C de manera regular puede provocar resfriados más cortos, pero tomarlo solo después de que comienza un resfriado no”, explica el Centro en su página web.