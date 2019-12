La Organización Mundial de la Salud (OMS) dice que es una práctica poco segura y riesgosa, por lo cual recomienda que no se utilice. En el Reino Unido está prohibida y en Estados Unidos no hay normas para su uso, porque no está aconsejada. Existe una campaña, Stop Kristeller, que informa sobre los peligros para la madre y el bebé: contusiones, rotura uterina, hemorragia y fractura, hipoxia, lesiones de órganos, respectivamente. Y sin embargo, la Maniobra de Kristeller se sigue utilizando en varios países de Europa, entre ellos España: los médicos o los asistentes en el parto hacen presión, a veces con todo su cuerpo, sobre el vientre de la embarazada en el momento en que tiene contracciones, con la idea de que eso servirá para expulsar al bebé.