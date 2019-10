Según una investigación publicada en The Journal of Positive Psychology, lleva aproximadamente once semanas sentirse mejor luego de terminar una relación. Sin embargo, un estudio separado descubrió que se necesitan cerca de 18 meses para sanar desde el final de una relación. “Aquí debemos hacer dos distinciones: existe la separación física y la psicológica. Yo me puedo separar de una semana para otra, incluso no ver nunca más a otra persona, eso es la parte más ‘fácil’. Después viene la separación psicológica, la más dura porque es la que inexorablemente va a llevar más tiempo. En cuanto al tiempo que lleve, va a depender de lo que se haya construido en el tiempo de la relación. Lo cual implica que el proceso de duelo de cada persona está relacionado en cierta proporción con el tipo de relación”, enfatizó Girona.