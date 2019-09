El Instituto Femenino de Pretoria no es la primera institución que intenta controlar el pelo afro de sus alumnas. En un artículo titulado “When Black Hair Is Against the Rules”, el New York Times denunció las directrices para la presentación del pelo que publicó la Marina de los Estados Unidos el 31 de marzo de 2014, en las que se prohibían los rizos, el pelo despeinado y llevar muchas trenzas, normas que fueron dirigidas directamente a personas con pelo africano natural.