El instantáneo fue reimaginado hace 10 años, cuando Starbucks presentó los paquetes Via Ready Brew en un esfuerzo por vender más café en tiendas de abarrotes. Via se preparaba con granos 100% Arábica, costaba menos de US$1 por taza y atrajo a las personas en movimiento. Las ventas han sido constantes, pero en realidad nunca han despegado, dice John A. Quelch, decano de la Escuela de Negocios de Miami en la Universidad de Miami, quien ha realizado estudios de casos de Starbucks. "No pusieron una gran cantidad de músculo de marketing detrás", dice.