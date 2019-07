Pasaremos del big data al big story. Es el relato el que nos da el punto certero. No podemos saber qué significan esos datos si no articulamos una lógica narrativa que genere sentido. Entonces podemos emprender procesos de decisión. Si bien la computación semántica y la inteligencia artificial intentan articular un "story humano", aún no lo han conseguido al cien por cien. Una chica visitó una lugar de alimentación para perros, reservó en un camping pet-friendly, y el logaritmo trabajó. Pero resulta que no tiene perro. Es una estudiante de veterinaria que busca la canción "Dogs" de Pink Floid para concentrarse mientras prepara el examen. Viaja con su loro a un camping. No quiere pienso para perros.