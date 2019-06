Disponemos de importantes trabajos de revisión sistemática y metaanálisis que nos permiten conocer ciertas evidencias sobre la naturaleza de estos, pero este avance desgraciadamente no ha sido paralelo al deseado progreso en la erradicación del mismo. No podemos afirmar que no se ha producido transferencia de conocimiento de la investigación a la intervención, pero hemos de reconocer que, en términos de mejora real de la vida social de los menores, no se puede cantar victoria en absoluto.