Los grandes bancos podrían sufrir el impacto a medida que los clientes más jóvenes, que son nativos de la banca digital o incluso de la banca móvil, optan por la tecnología financiera y por grandes firmas de tecnología como PayPal Holdings Inc., Amazon.com Inc. y Google Inc., según analistas liderados por Betsy Graseck. Ven a Bank of America Corp. como ganador en dispositivos móviles, Capital One Financial Corp. a la vanguardia en productos adaptados a los menores de 18 años y First Republic Bank a la cabeza en productos adaptados a los mileniales.