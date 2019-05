Unos problemas que no son los mismos que hemos tenido nosotros. ¿Por qué ya no quieren estar en Facebook? Porque están sus padres. ¿Por qué les gusta la comunicación efímera de las historias de Instagram? Entre otra cosas, porque es más segura, íntima y volátil que otros contenidos. Y aún así, muchos tienen Instagram privado. Doble check de seguridad. Son respuestas reales de estudiantes de veinte años, los mismos que me recordaban que la única imagen que internet no guarda es la que no se sube nunca. Tener claro esto último es importante para recordar que nuestra imagen digital es una representación mediática, como la de la prensa y la televisión.