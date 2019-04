Sin duda el artículo de Outside dará a los académicos nuevas razones para lamentarse sobre el culto al yo; se analizarán tendencias narcisistas; se formularán advertencias sobre este terrible flagelo que se propaga en el país y representa una amenaza a los jóvenes. Pero no, las muertes al tomar selfies no son una epidemia. Ni siquiera son un error de redondeo, pero reflejan cómo nos centramos en las cosas equivocadas cuando tenemos miedo o nuestras emociones gobiernan nuestros actos.