Este proceso implica la necesidad de entender las creencias ilógicas profundamente arraigadas en algunas personas para hacer desaparecer tales convicciones, a la vez que se ayuda a los pacientes a desarrollar alternativas racionales. Así, "tengo que…" y "no valdría para nada si no lo hiciera…" se convierten en "quiero, pero no tengo que…" y "si no lo hiciera me decepcionaría, pero no sentiría que no valgo para nada".