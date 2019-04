No enfocarse en el producto, sino en el proceso de innovación

Aunque AlphaZero tiene un objetivo claro, ganar la partida, no se basa en intentar replicar éxitos precedentes. Su estrategia para ganar se basa en la aplicación sistemática de un método de aprendizaje. De la misma manera, la innovación en la empresa, en muchas ocasiones el enfoque está en la mejora del producto en base a los procesos existentes. Pocas empresas se plantean la innovación en los procesos, y en especial en los procesos para innovar. Las rutinas creativas introducidas en Pixar o en Google permiten dearrollar nuevos productos que con los métodos tradicionales no hubiera sido posible.