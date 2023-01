Teorías y curiosidades de The Last of Us en redes sociales

En redes sociales ya se han generado teorías y curiosidades sobre la serie de HBO Max.

The Last of Us es la primera serie en mover las redes sociales en 2023. El estreno de su primer capítulo ya está generando teorías sobre cómo se está desarrollando la historia y revelando varias curiosidades de su producción.

La serie de HBO está basada en el videojuego de Naughty Dog de 2013 y ha replicado la historia, por lo menos en su primer capítulo, con mucha fidelidad. Pero eso no la limita de producir expectativa e interrogantes en los fanáticos.

Teorías sobre la infección

El argumento principal de la serie es una pandemia generada por un hongo que acabó con gran parte de la humanidad y de ahí parte la historia del viaje de sus protagonistas Joel y Ellie.

En el videojuego la forma en la que se propagaba la infección era a través de las esporas en el aire, por eso los personajes debían usar máscaras de gas para evitar ciertas zonas. Esto no se pudo replicar a la serie, porque el uso de máscaras iba a limitar la actuación de los personajes.

Sin embargo, no se ha revelado la vía por la que se está propagando el hongo y en redes ya hay una teoría.

En redes los usuarios creen que el hongo de la serie se propaga a través de la harina.

La idea parte de que no es por el aire sino a través de la harina. En el primer capítulo hay varias referencias a eso y explicaría por qué los protagonistas no están infectados. Por ejemplo, Joel no compra el pastel de su cumpleaños, no hay harina para hacer panqueques y no se comen las galletas que les ofrecen los vecinos, quienes sí resultan infectados.

Además, en la radio se informa que los primeros disturbios nacen en Yakarta, una ciudad donde se ubica la mayor fabrica de harina del mundo, y el guiño final viene por parte de sus creadores, quienes antes de su estreno dijeron esto: “Los espectadores atentos al primer episodio, porque serán recompensados con pequeñas miguitas de pan”.

Curiosidades

Replica del videojuego

Algo que los fanáticos de The Last of Us han resaltado del primer capítulo es lo fiel que ha sido la historia, al punto de replicar diálogos, escenas y hasta tomas de cámara que son mucho más que los tradicionales easters eggs.

Entre los más destacados está la primera conversación entre Ellie y Joel, la ropa de los personajes, el inicio del caos en Texas, el cuchillo de la protagonista, y una larga lista.

Comparación entre las escenas del videojuego y la serie.

La PlayStation 3 no existió

Para que la serie estuviera adaptada a los tiempos actuales, los productores decidieron cambiar la línea temporal en la que se desarrolla, ya que en el videojuego la pandemia inicia en 2013 y la historia central se da en 2033. Mientras que en el producto televisivo se cambia a 2003 y 2013, respectivamente.

Teniendo en cuenta este dato, en la línea temporada de la serie la PlayStation 3, consola para la que fue lanzado el videojuego, no existió, así como el resto de consolas y productos tecnológicos que se crearon después del 2003, algo que seguramente tendrá un impacto en el desarrollo de la historia.

Una curiosidad sobre la PlayStation 3 en la serie de HBO Max.

Del videojuego a la serie

Los productores optaron por contratar a los actores de voz del videojuego para que actuaran en la serie. Merle Dandridge es el caso más evidente, porque la actriz dio voz a Marlene en la obra de PlayStation e interpretó el mismo papel en la producción de HBO Max.

En los siguientes capítulos los espectadores tendrán la oportunidad de ver a Troy Baker y Ashley Johnson, los actores de voz a Joel y Ellie, respectivamente, quienes interpretarán personajes diferentes. Baker será un colono llamado James y Johnson será la madre de Ellie.

Seguir leyendo: