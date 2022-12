Creadores de NFT podrán acelerar su idea con este programa

FILE PHOTO: A non-fungible token (NFT) displayed on the website of NFT marketplace OpenSea is seen through a magnifying glass, in this illustration picture taken February 28, 2022. REUTERS/Florence Lo/Illustration/File Photo

El mercado de las criptomonedas y los tokens no fungibles (NFT) ha crecido en los últimos meses. En el caso de Latinoamérica solo Brasil se ubica dentro del top 10 de países en los que las criptomonedas se han adoptado de forma óptima. Argentina se ubica en el puesto 13 y supera a sus pares regionales como Colombia (15°), Ecuador (18°), Perú (35°), Bolivia (42°), Chile (56°), Uruguay (83°) y Paraguay (95°).

Sin embargo, este crecimiento ha generado el interés de empresas vinculadas al mundo cripto con la finalidad de acelerar la inclusión de creadores de NFT en la economía virtual de la región.

Argentina se encuentra en el puesto 13 del índice de Adopción de Criptomonedas 2022. (Captura)

“El potencial de la región es incomparable (...) Nos entusiasma apoyar a los creadores que creen en el potencial de los NFT, que son valientes y se sumergen en las profundidades de esta nueva tecnología”, afirmó William Durán, Director de Marketing de Minteo.

Por otro lado, dijo que uno de los principales limitantes de los creadores al momento de animarse a ingresar al mundo de las criptomonedas es el desconocimiento que tienen sobre algunos aspectos técnicos que son necesarios para desenvolverse en este ecosistema virtual.

“La mayoría ni siquiera sabe a quién dirigirse o cómo empezar. También, hay una educación muy limitada y carecemos de contenidos educativos de alta calidad en español. Esto termina por paralizar y asustar a los creadores que, al final, dejan de lado la oportunidad de beneficiarse de esta tecnología”, afirmó el vocero.

La propuesta del marketplace de Mintero consiste en brindar conocimiento técnico sobre la creación de NFT de manera gratuita a las personas. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo

La propuesta del marketplace consiste en brindar este conocimiento de manera gratuita a través de un programa gratuito que estará centrado en orientación legal, asesoría en el arte, diseño, marketing y gestión de comunidades y soporte tecnológico para crear una colección de NFT.

El curso tendrá una duración de dos semanas y será 100 % remoto. Lo único que deberán hacer las personas es postularse desde la página web creators.minteo.com.

Por qué las criptomonedas pierden valor

Si bien la oferta de conocimiento técnico es una de las principales razones por las que el mercado de los NFT puede no ser popular en Latinoamérica, otro de los motivos es que no son considerados como artículos digitales seguros o no vulnerables. Es posible que los dueños de algunas de esta monedas virtuales puedan sufrir un ciberataque y pierdan su dinero.

Algunos de los casos de ciberataques que podrían afectar a estos usuarios es “infinite mint” en el que los cibercriminales pueden aprovechar una vulnerabilidad que les permite alterar la forma en la que funciona una criptomoneda. Una vez infecten, generan grandes cantidades del activo digital (mintear) y como resultado, el precio del token se ve reducido en el mercado.

El dusting attack está dirigido a billeteras virtuales con el objetivo de revelar su identidad y atacar a los usuarios con otros métodos. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

Según la empresa de ciberseguridad ESET, los sistemas blockchain, en los que se basan tanto las criptomonedas como los NFT, son vulnerables a este tipo de ataques principalmente por fallas de seguridad asociadas a la implementación que permiten a los atacantes explotar errores y otras vulnerabilidades en el código.

Otro tipo de ciberataques que vulneran la seguridad de los dueños de estos activos digitales es el dusting attack o “ataque de polvo”, que está dirigido a billeteras virtuales y consiste en la infiltración a una de ellas por parte de ciberdelincuentes que realizan transacciones pequeñas e imperceptibles para el dueño de la billetera de criptomonedas, que pierde dinero de forma progresiva.

