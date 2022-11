Estas son fotos cuando eran jóvenes los líderes de tecnología

Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg y Bill Gates. (foto: Business Insider)

Si bien en la actualidad no se debería subestimar el talento empresarial y la perseverancia que tienen los emprendedores más ricos e influyentes del planeta, existe una condición que jugó un papel fundamental en su historia de éxito.

Y es que en este mundo hay muchos empresarios muy acaudalados; sin embargo, hay pocos es como Elon Musk, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos o incluso Jack Dorsey, quienes desde muy jóvenes apostaron por ser empresarios del futuro, lo que quiere decir que ha puesto su dinero en innovaciones tecnológicas que aspiran a llevar, a todos como humanidad, al siguiente nivel.

Pero, ¿no sería interesante saber cómo eran estos magnates en su juventud? Pues bien, en este artículo se podrán ver fotos de los actuales multimillonarios en el sector de tecnología.

1. Mark Zuckerberg

Mark Zuckerberg nació el 14 de mayo de 1984 en White Plains, Nueva York, Estados Unidos. Ingresó en Harvard en 2003 y ya era considerado un “prodigio en programación”. Comenzó a usar computadoras y a escribir software en la escuela.

Su padre le enseñó programación básica para Atari y contrató al desarrollador de software David Newman como tutor privado. Zuckerberg realizó un curso de postgrado en la materia en el Mercy College cuando aún estaba en la escuela secundaria.

Como ya todos sabrán, el 4 de febrero del 2004 creó Facebook. Posteriormente, en 2014 la empresa anteriormente mencionada adquirió WhatsApp por 19000 millones de dólares (12000 millones en acciones de Facebook y el resto, en efectivo).

Y, el 28 de octubre de 2021, anunció el nuevo nombre de su empresa Facebook (no la red social) que pasó a llamarse Meta, el cual incluía Facebook, Instagram y WhatsApp.

Fotos de líderes de tecnología cuando eran jóvenes. (captura: YouTube)

2. Elon Musk

Elon Musk nació el 28 de junio de 1971 en Pretoria, Sudáfrica. En 1992, gracias a una beca, pudo estudiar Administración de Empresas y Física en la Universidad de Pensilvania. En 1995, fundó Zip2, junto con su hermano Kimbal Musk y su amigo Greg Curry. Se dedicaban al desarrollo, alojamiento y mantenimiento de sitios web. La empresa fue vendida a Compaq Computer en 1999 por 300 millones de dólares.

Reconocido internacionalmente por ser el cofundador de las empresas PayPal, Tesla Motors, SpaceX, Hyperloop, OpenAI o SolarCity entre otras. Desde el 31 de enero de 2022 comenzó a comprar acciones de Twitter, llegando a una participación del 5 % el 14 de marzo de 2022. En el momento de escribir este artículo, ya es dueño de la red social.

Fotos de líderes de tecnología cuando eran jóvenes. (captura: YouTube)

Te puede interesar:





3. Jeff Bezos

Jeff Bezos nació el 12 de enero de 1964 en Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos. Estudió Ciencias de la Computación e Ingeniería Electrónica en la Universidad de Princeton, donde en 1986 se graduó cum laude. En 1994 fundó una librería en Internet llamada Cadabra.com, en línea desde el 16 de julio de 1995, con una inversión inicial de 300.000 dólares.

Jeff Bezos decidió cambiar el nombre de la empresa por el de Amazon, posiblemente como estrategia de posicionamiento pues por entonces se difundían las listas de páginas web ordenados alfabéticamente, apareciendo así en los primeros lugares de los buscadores.

Asimismo, es accionista mayoritario de Amazon.com, del periódico The Washington Post y de la compañía aeroespacial Blue Origin.

Fotos de líderes de tecnología cuando eran jóvenes. (captura: YouTube)

4. Bill Gates

Bill Gates nació el 28 de octubre de 1955 en Seattle, Washington. Se matriculó en la Universidad de Harvard en el otoño de 1973, donde conoció a Steve Ballmer, que fue el director ejecutivo de Microsoft desde enero 2000 a febrero 2014.

Fundador de Microsoft en 1975 junto con Paul Allen, compañero de estudios y socio en la creación de lenguajes de programación. Microsoft en 1975, cuando fue fundada, contaba apenas con tres empleados (uno de ellos era Gates) y obtenía ingresos por apenas 16 .000 dólares.

En Harvard, durante el año 1975, se asoció con Allen para desarrollar una versión del lenguaje de programación BASIC para el Altair, el primer ordenador o computadora personal.

Fotos de líderes de tecnología cuando eran jóvenes. (captura: YouTube)

Te puede interesar:





5. Jack Dorsey

Jack Dorsey nació el 19 de noviembre de 1976, en San Luis, Misuri, Estados Unidos. Dorsey comenzó en el año 2000 a trabajar como programador en Oakland, California. Creó una compañía para gestionar taxis, correos y servicios de emergencia utilizando su software y comenzó a desarrollar en su idea de un servicio de comunicación a través de mensajes cortos en tiempo real. Tras el fracaso de su compañía, se gana la vida trabajando como independiente.

Entró en contacto con Odeo, una pequeña compañía situada en San Francisco, California. Dorsey logró interesar al cofundador de Odeo, Evan Williams, y a uno de los ejecutivos de la compañía, Biz Stone, y en octubre de 2006, los tres, junto a otros miembros de Odeo, fundan Obvious Corporation, que más tarde se convertiría en Twitter, lanzado en 2006.

Asimismo, En 2009, se asoció con el emprendedor e ingeniero informático Jim McKelvey para fundar Square Inc. inicialmente como compañía de pagos móviles. La empresa se diversificó posteriormente a dar servicios financieros y comerciales. Dorsey es su CEO.

En 2008, fue incluido en el MIT Technology Review TR35 como uno de los 35 principales innovadores del mundo menores de 35 años. Galardonado con el Innovator of the Year Award por The Wall Street Journal en 2012.

Fotos de líderes de tecnología cuando eran jóvenes. (captura: YouTube)

Seguir leyendo: