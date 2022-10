Por qué Apple paró los anuncios de apuestas en App Store

Días después de admitir el pago por publicidad en la tienda de aplicaciones, Apple suspende la difusión de cierto tipo de contenido. (Apple)

Solo unos días después de haber tomado la decisión de añadir anuncios dentro de la plataforma de App Store, que inició el 25 de octubre, Apple suspendió de forma parcial esta forma de generar ganancias por publicidad luego de haber sido objeto de críticas tanto de usuarios como de desarrolladores, según un vocero de la empresa.

La suspensión de este servicio afectará a las empresas que deseaban publicitar aplicaciones dedicadas a casas o juegos de apuestas, entre otras actividades que se mostraban a modo de publicidad dentro de la sección “También te podría interesar” (You might also like) de la tienda de aplicaciones de Apple.

Twitter, por su parte, no tuvo comentarios positivos para la nueva forma que Apple utilizó para dar publicidad a estas aplicaciones, pues se reportaron casos de personas que encontraron aplicaciones para apuestas mientras buscaban herramientas digitales para rehabilitación de adicciones.

Usuarios denuncian que los anuncios dentro de la App Store son poco éticos y perjudican a los usuarios. (Captura)

Otros casos de publicidad en espacios no deseados de la App Store se presentaron mientras se buscaban aplicaciones educativas para niños menores de edad.

Entre las situaciones poco éticas en las que se presentan estos anuncios se encuentran las señaladas por el usuario @BasicAppleGuy, que comentó en su cuenta de Twitter:

“Estos anuncios en App Store son algo... ¿Lectura? También te puede interesar: Video chat para adultos ¿En Terapia para las Adicciones? También te puede interesar: Apuestas. ¿Usar Disney+? También te puede interesar: Psíquicos de California ¿Mejorar su matrimonio? También te puede interesar: Apps de citas”.

Si bien esta decisión ha sido tomada, Apple no ha realizado ningún anuncio referente a cuánto tiempo estará en vigor esta medida de suspensión, si otras categorías de anuncios han sido afectadas o qué consecuencias podrían existir a raíz de estos incidentes.

Por lo pronto, según lo que reporta Joe Rossignol, reportero del medio MacRumors, Apple tampoco ha anunciado algún tipo de modificación adicional a la normativa de la App Store, que también fue recientemente modificada.

Actualmente Apple sí tiene normas sobre publicidad en aplicaciones relacionadas con actividades dirigidas a usuarios mayores de edad, como apuestas, alcohol, citas y acceso a medicamentos y las califica como restringidas. Sin embargo, las limitaciones de estas aplicaciones son escasas y el acceso a ellas dependen mucho del país en el que se encuentren las personas.

Apple sí tiene normas sobre publicidad en aplicaciones relacionadas con actividades dirigidas a usuarios mayores de edad, como apuestas, alcohol, citas y acceso a medicamentos y las califica como restringidas. REUTERS/Yves Herman/File Photo

Tampoco se hace referencia explícita a qué tipos de usuarios pueden ver esta publicidad en forma de recomendaciones, por lo que no queda claro si una persona menor de edad podría ser expuesta a este contenido.

El nuevo sistema de pago por anunciar una aplicación en App Store

El espacio publicitario de la App Store fue usado por todas las aplicaciones para destacarse entre las demás con dinero en lugar de hacerlo por méritos propios y las buenas reseñas de los usuarios.

“Con un anuncio de la pestaña Hoy, su aplicación puede aparecer de forma destacada en la primera página del App Store, convirtiéndose en uno de los primeros contenidos que ven los usuarios cuando comienzan su visita al App Store”, explica la web de Apple.

El experto legal Florian Mueller explica en un tweet que “es otra forma de aumentar la comisión de las aplicaciones, obligando a los desarrolladores a comprar anuncios en sus propias páginas de aplicaciones para evitar que otros desvíen a los clientes”, por lo que en lugar de aplicaciones de calidad recomendadas, ahora verán anuncios pagos.

