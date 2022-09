AirTags de Apple siguen en manos de abusadores potenciando el acoso

Los AirTags están siendo usados con el fin de acosar a mujeres en el Reino Unido. (foto: Expressen)

En marzo de este año, Laura (no ficticio ) estaba en su automóvil cuando apareció una notificación en su teléfono inteligente, alertándole que se había detectado un Apple AirTag cerca. “No sabía lo que era ni lo que significaba. Me sentí bastante asustada”, menciona en el medio The Guardian.

“Me detuve y todavía no sabía lo que estaba mirando. Mi teléfono mostraba un mapa de dónde estaba con un rastro de puntos rojos que indicaban la ruta que acababa de seguir. Creo que estaba en shock. Conduje directamente a la casa de un amigo y registramos el vehículo”, agregó.

Vaciaron la guantera, abrieron el capó, revisaron debajo de él y luego detrás de la placa de matrícula. “Finalmente lo encontramos debajo de la alfombra en la parte trasera, un pequeño gadget del tamaño de una pieza de 10 peniques. No lo quería en ningún lugar cerca de mí”, cuenta la mujer en anónimo.

Para Laura, era obvio cómo llegó allí. Ella se había separado recientemente de su pareja, pero él había pasado el día anterior con su hijo pequeño, y había transferido su asiento infantil de su coche al asiento trasero de Laura cuando lo había dejado caer.

Apple AirTag, un dispositivo tan pequeño como peligroso

El AirTag se lanzó en abril del año pasado, un dispositivo inalámbrico Bluetooth diseñado para realizar un seguimiento de artículos como llaves, carteras, coches o cualquier otra cosa en riesgo de perderse o ser robado.

Pero también ha sido un regalo para los acosadores. “Estamos descubriendo que es todo un problema”, dice Violet Alvarez del Suzy Lamplugh Trust, que apoya el acecho de las víctimas. “Es tan pequeño, imperceptible y muy fácil de usar. No requiere ninguna habilidad técnica y es relativamente barato de comprar”.

Las AirTags también están ampliamente disponibles. “Vi AirTags a la venta en mi supermercado local”, dice Emma Pickering, gerente sénior de operaciones para el abuso tecnológico de la organización benéfica de abuso doméstico Refuge. “La gente los ve, piensa en rastrear más y el concepto de seguimiento se hace más establecido. Lo estamos normalizando”.

Tanto Refuge como Suzy Lamplugh Trust han sido contactados por mujeres como Laura, que han recibido notificaciones de AirTag en sus teléfonos. Algunos encontraron los dispositivos plantados en las mochilas de los niños por exparejas.

Imagen ilustrativa de una mujer llamando por celular. (foto: Freepik)

La cantidad de casos de acoso por AirTags es realmente alarmante

Otros se habían metido en los bolsillos o bolsos de las mujeres. En un caso, el AirTag no se pudo localizar en absoluto. El equipo de Refuge habló con la persona que llamó sobre cómo desactivarlo, pero todavía no sabe dónde está oculto.

Este mes, en el tribunal de la corona de Swansea, Christopher Paul Trotman, de 41 años, se declaró culpable de acechar a su exnovia pegando un AirTag debajo del parachoques de su auto.

Aunque había recibido notificaciones sobre el dispositivo en su teléfono, no tenía ni idea de lo que significaban e inicialmente las ignoró. Fue solo cuando su hija también comenzó a recibir notificaciones que se encontró la etiqueta.

En la mayoría de los casos vistos por Refuge y Suzy Lamplugh Trust, las víctimas tienen una idea clara de quién plantó el dispositivo, generalmente socios actuales o anteriores, pero este no siempre es el caso.

Christopher Paul Trotman. (foto: Daily Mail)

En junio, la actriz irlandesa Hannah Rose May tuiteó una advertencia después de que se le plantara un AirTag durante un evento fuera del horario de atención en Disneyland, California.

Estaba en el aparcamiento a las 2 de la mañana, a punto de conducir a casa, cuando recibió una notificación de que alguien la había estado rastreando durante dos horas.

La modelo de Sports Illustrated, Brook Nader, compartió una experiencia similar en Instagram. Alguien le metió un AirTag en el bolsillo del abrigo cuando estaba en un restaurante de Nueva York. Cuatro horas más tarde, en lo que describió como “el momento más aterrador de la historia”, Nader estaba caminando a casa sola cuando recibió una notificación de que estaba siendo rastreada.

Cómo Apple ha intentado frenar los casos de acoso por AirTags

Apple ha hecho hincapié en que la compañía se toma muy en serio el problema del acecho, por lo que diseñó el sistema de alerta que aparece en un iPhone si se ve un AirTag que no está registrado para el usuario moviéndose con uno mismo con el tiempo.

Sin embargo, ese sistema de alerta solo funciona si la víctima de acecho tiene un iPhone. Así que en diciembre de 2021, ocho meses después del lanzamiento de AirTags, Apple lanzó Tracker Detect, una aplicación que alertará en un dispositivo Android, siempre y cuando la persona esté lo suficientemente informado y con visión de futuro para instalar la aplicación y mantenerla activa.

Aplicación Tracker Detect. (Foto: Till Simon Nagel/dpa)

El AirTag también emite un timbre de advertencia después de un tiempo para alertar a cualquier persona cercana de su presencia. Inicialmente, el timbre sonaba después de tres días, pero posteriormente se acortó a un tiempo aleatorio de entre 8 y 24 horas.

Apple ha estado trabajando para hacer que el timbre sea más fuerte; puede ser especialmente difícil de escuchar en una calle concurrida o cuando está escondido debajo de un auto, y así hacer que sea más fácil de encontrar después de haber recibido una alerta.

Lamentablemente, Rory Innes, fundador de Cyber Helpline, menciona que “si encuentras un AirTag debajo de tu coche o recibes una notificación, es imposible hablar con nadie en Apple. En ese momento, la velocidad es importante. Necesitas asesoramiento de expertos muy rápidamente”.

Por ello, Innes finalmente aconseja a las víctimas que se pongan en contacto con la policía (cada AirTag tiene un número de serie único que debe identificar al comprador a través de su ID de Apple), aunque el Suzy Lamplugh Trust ha oído hablar de casos en los que la policía no se toma este problema lo suficientemente en serio.

