Instagram permitirá grabar Historias de 60 segundos

Historias de 60 segundos en Instagram. (foto: MOTT)

Instagram, una de las aplicaciones más populares del mundo con diferentes actualizaciones a lo largo de su historia, mencionó en diciembre la posibilidad de grabar Historias (videos cortos visibles durante 24 horas) que tengan un tiempo de visualización de 60 segundos.

En el último mes del año de 2021, en el momento en que se advirtieron por vez primera las pruebas con Historias de 60 segundos, el tiempo máximo del formato era igual al de Reels, en ese instante, asimismo de 60 segundos. No obstante, a mediados de junio del año vigente, la herramienta de vídeos cortos de Instagram para desafiar a TikTok se amplió hasta los 60 segundos.

Precisamente, a finales del ano pasado el consultor de redes sociales Matt Navarra, comunicó vía Twitter que el límite de los 15 segundos de video en las Historias de Instagram llegado a su fin y, en cambio, el tiempo máximo de duración sería de 60 segundos. Es importante añadir que este tiempo límite ya se encontraba disponible en los llamados Reels, pero ahora la opción entrará en las Historias.

Tweet del consultor de redes sociales, Matt Navarra. (foto: Twitter)

Esta nueva función aún no se encuentra disponible para todos los usuarios de Instagram, pues no todas las personas han recibido la notificación: “Estamos presentando historias más largas. Los videos de 60 segundos ya no se dividirán más en segmentos”.

Sin embargo, en los próximos días la mayoría de los usuarios podrán aprovechar este período de 60 segundos. El cambio incorpora lo último que ha introducido la plataforma de Facebook como nuevos enlaces a historias que se introdujeron hace unos días.

Sin duda esta nueva actualización facilitará a las marcas la publicación de anuncios o publicidad, o incluso será una buena herramienta para los usuarios que quieran mostrar un poco más de contenido.

Historias de Instagram. (foto: Geeknetic)

Instagram llega tarde a esta actualización

Hace algún tiempo TikTok comenzó a permitir videos de hasta 3 minutos, por lo que aumentó la duración en un 300% de sus videos. Además, agregó un control Slider en la parte inferior para poder moverlos hacia adelante y hacia atrás como un usuario lo desee.

Hasta ahora, crear un video de más de 15 segundos en Instagram o cargar un video previamente guardado en la plataforma significaba que el video se cortaba en pedazos para ajustarse al límite de un cuarto de minuto. Instagram ahora ha decidido multiplicar este límite por 4 y permitir videos de hasta 1 minuto de duración.

Historias de Instagram. (foto: Mira Cómo Se Hace)

Dos trucos para hacer Historias de Instagram como todo un influencer

1. Cambiar la fuente y el color del texto

Si se está agregando texto a una historia, es importante saber cómo cambiar la fuente y el color del texto.

Una vez escrito el texto y antes de hacer clic en Listo, hay que tocar el botón redondo de color en la parte superior de la pantalla para cambiar el color del texto.

Para cambiar la fuente, hay que presionar el botón con la letra ‘A’, al lado del color, para ver las fuentes que ofrece Instagram.

Fuentes de Instagram. (foto: Influencer Marketing Hub)

2. Agregar efectos de creadores externos

Hay efectos de terceros que no vienen predeterminados en Instagram y que logran añadir funcionalidades extras en las Historias. Unos muy populares hoy en día son los que crean un mensaje que aparece en la parte superior de la instagramer que aparece indicando su edad, a dónde va de vacaciones o a qué animal se parece más.

Para usarlo solo ve al perfil de una persona que aplicó el efecto en la Historia. Ahora, solo basta con hacer clic en la parte inferior del menú de opciones de guardar el efecto.

Luego de guardarlo, solo es cuestión de probarlo y enviárselo a un amigo para comprobar que le queda bien, para posteriormente subirlo como Historia.

Efectos de Instagram. (foto: Xataka Movil)

