Qué hacer si una cuenta de WhatsApp ha sido suspendida, y cómo prevenirlo

Cómo recuperar una cuenta suspendida de WhatsApp. (foto: El Grupo Informático)

WhatsApp es un servicio de mensajería imprescindible para que todas las personas puedan comunicarse con amigos, familiares y compañeros gracias a las múltiples herramientas que ofrece.

Gracias a esta aplicación se pueden realizar llamadas, videollamadas o enviar notas de voz. Sin embargo, si no es usada correctamente y no se siguen los términos de uso, se podría ver el mensaje “Tu número está suspendido”. ¿Qué hacer cuando se presenta este problema? En los siguientes párrafos Infobae trae una explicación al detalle.

Aunque la aplicación continúa ofreciendo funciones y herramientas cada vez más potentes con el tiempo, muchos usuarios en todo el mundo han optado por utilizar servicios de terceros que no están autorizados por WhatsApp.

Sin embargo, esta no es la única razón por la cual Meta decide suspender temporalmente una cuenta de WhatsApp, o banearla definitivamente. A continuación, se podrán leer los motivos más frecuentes por las que llega a pasar esto y al final del artículo, las soluciones.

5 cosas que podrían suspender una cuenta de WhatsApp

WhatsApp es una aplicación sumamente sencilla de utilizar, pero hay algunas actividades que podrían hacer que cualquier persona pueda perder su cuenta de manera imprevista:

- Ser bloqueado por varias cuentas al mismo tiempo

Incluso si se realiza de manera involuntaria, hacer que varias personas bloqueen una cuenta en un corto lapso de tiempo podría poner una cuenta en peligro de ser suspendida.

La razón es que este comportamiento está ligado con cuentas que no son creadas y administradas por personas, sino por bots.

- Compartir contenido para adultos

Este punto está prohibido por los mismos términos de uso de WhatsApp, por lo que si detecta que el usuario compartido este tipo de contenido en la aplicación, podría ganarse una suspensión inmediata que puede ser permanente o bien por unas cuantas horas de uso.

La posesión y distribución de pornografía es considerada un crimen en más de un país, por lo que es mejor no compartir este contenido en la app de mensajería.

Contenido para adultos en WhatsApp. (foto: VG Noticias)

- Enviar el mismo mensaje a desconocidos

Realizar esta acción también puede hacer que una cuenta sea suspendida de manera permanente, y se encuentra relacionada con el primer punto.

Lo que sucede es que este comportamiento suele estar ligado a bots que tienen el fin de enviar spam a otras cuentas, y cuando WhatsApp lo detecta puede terminar en el baneo del usuario.

- Desactivar una cuenta por mucho tiempo

Otra cosa que podría hacer perder una cuenta de WhatsApp es mantenerla desactivada durante mucho tiempo. Esto sucede cuando es cerrada de manera voluntaria y no se vuelve a usar.

No hay un período de tiempo determinado que diga cuando ya no se pueda recuperar, pero si de plano no se piensa volver a usarla es mejor que sea eliminada definitivamente.

- Usar WhatsApp Plus o modificaciones de terceros

En los últimos tiempos los usuarios que utilizan versiones modificadas de la aplicación como WhatsApp Plus o WhatsApp Aero han reportado suspensiones por parte de WhatsApp.

Por ello es importante que sea pensado dos veces antes de decidir usar una de estas versiones de la app que, a final de cuentas, no otorgan tantos beneficios como las pérdidas que pueden traer al usarlas.

WhatsApp Plus. (foto: Código Espagueti)

Qué hacer para recuperar una cuenta de WhatsApp

Si una cuenta fue suspendida temporalmente, solamente hay que desinstalar la aplicación no oficial que se estaba empleando y descargar la oficial. Luego de que pase el tiempo de castigo, ya se podrá volver a utilizar WhatsApp.

En todos los casos, es recomendable guardar el historial de chats antes de descargar la versión oficial.

En caso la suspensión haya sido permanente, existe un último recurso que podría ayudar a cualquier usuario a recuperar esa cuenta suspendida. En su blog oficial, WhatsApp tiene esta sección donde los usuarios pueden reportar problemas o baneos injustos.

Solamente hay que contar el caso y luego de una investigación, responderán indicando los pasos a seguir.

