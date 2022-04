Juegos de Game Boy Color y Advance estarían llegando a Nintendo Switch

Algunos juegos de Game Boy Advance y Game Boy Color podrían llegar a Nintendo Switch (Foto: Nintendo)

Una nueva filtración señala que Nintendo estaría preparando llevar los juegos del Game Boy Color, Game Boy Advance a la Nintendo Switch a través de su servicio de suscripción online.

Según refiere trashbandacoot y VGC, la empresa japonesa tiene entre manos un emulador que podría llevar varios títulos a la consola portátil. Esta nueva filtración se suma a rumores que habían circulado en el 2021 y referían exactamente lo mismo: la diversión del Game Boy Color y Advance llegando al Nintendo Switch.

La filtración tiene consistencia, debido a que en el pasado la gigante N hizo algo similar con Nintendo 64 y Sega Mega Drive, al estrenar títulos de estas consolas en Nintendo Switch Online.

Además, cabe recordar que para Nintendo, tanto el Game Boy Color, como el Game Boy Advance fueron grandes pilares para su robustecimiento, ya que se ubicaron entre las más vendidas de la historia con más de 118 millones de unidades compradas a nivel mundial, y muchos de sus títulos, hasta el día de hoy siguen siendo clásicos que hicieron un parteaguas en la industria del videojuego.

Imagen de referencia de Game Boy Color (Foto: Shutterstock)

Se presume que algunos de los juegos que podrían llegar a la consola híbrida, en caso de que las filtraciones se concreten, son: The Legend of Zelda: The Minish Cap, Metroid Fusion, Golden Sun, Castlevania: Aria of Sorrow, Mega Man Battle Network 2, Pokémon Pinball: Rubí & Zafiro, Dragon quest III y Kirby’s Dream Land, entre otros que la compañía nipona podría dar a conocer.

Debido a que aún no se confirma nada y desde el año pasado todo se resumen en rumores dispoersos, hay quienes se muestran escépticos, considerando que Nintendo no hará ninguno de estos agregados en un futuro cercano.

Colaboración entre Bandai Namco y Nintendo

Una novedad relacionada con Bandai Namco disparó las especulaciones de la comunidad gamer. La empresa publicó un listado de búsquedas laborales para un supuesto proyecto en colaboración con Nintendo. Aunque los anuncios no dan muchos detalles, la desarrolladora japonesa detalló que busca especialistas para participar de la remake de un juego de acción en 3D.

Imagen de referencia de Nintendo Switch (Foto: EP)

La serie de ofertas de trabajo fue primero detectada por los usuarios de Resetera, un foro internacional fundado en 2017 especializado en el networking de especialistas de la industria de los videojuegos.

La búsqueda de Bandai Namco está enfocada a aquellas personas con experiencia en manejar assets de tecnologías anteriores, que puedan participar en el desarrollo de escenarios, pero que además puedan ser parte del trabajo de remasterización de elementos en alta definición e inclusive cuenten con la posibilidad de rehacer objetos inspirados en obras pasadas.

No es la primera vez que la empresa japonesa ha colaborado con Nintendo en un proyecto similar, sino que las dos compañías tienen un prontuario extenso de títulos donde se han ayudado mutuamente. Entre ellos están los juegos como Super Smash Bros. Ultimate, ARMs y Mario Kart 8. Nintendo también habilitó a Bandai Namco a desarrollar los exclusivos como New Pokemon Snap y Pokken Tournament.

Si bien la búsqueda laboral no entra en más detalles, los usuarios de Resetera especulan que Nintendo podría estar buscando traer a la generación actual alguno de sus títulos icónicos como Starfox, Kid Icarus e inclusive Metroid Prime.

SEGUIR LEYENDO: