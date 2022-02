Actualizar Zoom en Macbook corregirá un error que dejaba el micrófono prendido luego de las reuniones

Zoom. (foto: Business Insider)

Si utiliza Zoom en una MacBook, ahora es el momento de asegurarse de que esté actualizado a la versión 5.9.3. Zoom ha reconocido un error que provocaba que el micrófono de las Mac con macOS Monterey permaneciera encendido incluso después de salir de una reunión.

Los usuarios se han quejado de este problema desde diciembre, como se documenta en una publicación en el foro de la comunidad de Zoom.

Algunos usuarios notaron que la luz naranja de grabación en el Centro de control aparecía cuando Zoom ya no estaba en uso (la luz es una función de seguridad introducida en Monterey para alertarlo cuando una aplicación está usando el micrófono).

Cuando la luz está de color verde, significa que la cámara de una Macbook está en uso. Si se encuentra de color naranja, es porque el micro está siendo usado. (foto: Hiltek)

Zoom y los constantes problemas de privacidad

La plataforma de videollamadas anteriormente ya ha tenido un grave problema de seguridad en las Mac. En 2020, la empresa fue acusada de engañar a los usuarios al proporcionar cifrado de extremo a extremo cuando en realidad no estaba disponible en ese momento.

Un representante de Zoom comentó más tarde sobre la publicación, afirmando que Zoom “experimentó un error relacionado con el cliente Zoom para macOS, que podría mostrar que la luz indicadora naranja continúa apareciendo después de haber salido de una reunión, llamada o seminario web”.

El representante también señaló que la actualización de Zoom a la versión 5.9.3., que se lanzó a finales de enero, solucionará el problema. Zoom intentó corregir el error por primera vez en una actualización del 5.9.1. de diciembre, ya que sus notas de la versión dicen que Zoom “resuelvió un problema relacionado con el indicador de luz del micrófono que se activaba cuando no estaba en una reunión en macOS Monterey”, pero parece que esta solución no funcionó para todos.

FOTO DE ARCHIVO: Pequeñas figuras de juguete se ven delante del logo de Zoom en esta ilustración tomada el 19 de marzo de 2020. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/

“El cliente Zoom para macOS 5.9.3, lanzado el 25 de enero de 2022, corrigió un error que implicaba que no se terminara correctamente el uso del micrófono después de la reunión”, explicó el portavoz de Zoom Matt Nagel en una declaración enviada por correo electrónico a The Verge y agregó “Zoom ha determinado que este error no resultó en que los datos de audio se transmitieran de vuelta a la plataforma de Zoom. Como siempre, recomendamos a los usuarios que se aseguren de que su cliente Zoom esté actualizado a la última versión”.

Pero, finalmente Zoom corrigió el error: antes de la actualización, aparecía una luz naranja en el Centro de control y en la barra de menú cuando Zoom estaba abierto (pero no se está usando para videollamadas) y la luz desapareció justo después de instalar la actualización.

Para actualizar Zoom en su Mac, siga los siguientes pasos:

1. Abrir la aplicación de escritorio de Zoom.

2. Hacer clic en su imagen de perfil en la esquina superior derecha de la ventana

3. Elegir Buscar actualizaciones.

Y listo. Zoom buscará e instalará automáticamente la última actualización.

Zoom Versión 5.9.3. (foto: DANA MILENIAL)

Utilice un ID de reunión y una contraseña que sean únicos para mantener sus reuniones de Zoom protegidas y seguras

Zoom agrega automáticamente contraseñas a las cuentas, y esas contraseñas se pueden incrustar en los enlaces de la reunión. Por ejemplo, si está programando una reunión, verá un enlace que contiene su ID de reunión seguido inmediatamente por la contraseña de la reunión. Cualquiera a quien envíe este enlace podrá acceder inmediatamente a su reunión sin tener que publicar una contraseña por separado, y si elige publicar este enlace públicamente, anulará toda la seguridad que la contraseña pueda haber proporcionado.

Por esta razón, cuando programa una reunión, Zoom ahora asume que desea usar la ID de reunión única generada automáticamente en lugar de su ID de reunión personal. De hecho, no hay razón para usar esa identificación personal; incluso si tiene una reunión programada regularmente con amigos, puede enviar una nueva invitación (con una nueva identificación de reunión) para cada reunión, solo para estar seguro.

1. En la aplicación Zoom, haga clic en el botón Agendar. Si está utilizando la interfaz web,haga clic en Programar una reunión en la línea superior. En cualquier caso, aparecerá la ventana Programar reunión.

2. Si lo desea, puede introducir un tema y una descripción de la reunión. Establezca la fecha, hora y duración de su reunión.

3. Busque ID de reunión y asegúrese que Generar automáticamente esté seleccionado. Esto generará un ID único para esa reunión en lugar de usar su ID de reunión personal.

Agendar una reunión en Zoom. (foto: Zoom/Jose Arana)

4. Bajo el encabezado Seguridad, se le asignará un código; puede cambiarlo si lo desea.

5. Por debajo de eso, se recomienda que habilite Sala de espera, para que pueda aprobar a cualquier persona que quiera ingresar al espacio de reuniones.

6. Haga clic en Opciones avanzadas si desea permitir que los participantes se unan sin tener que usar la sala de espera (no recomendada), silenciarlos al ingresar, grabar automáticamente la reunión o aprobar o bloquear entradas de áreas geográficas específicas.

Opciones avanzadas de Zoom. (foto: Zoom/Jose Arana)

7. Haga clic en Guardar.

8. Lo más probable es que lo dirijan a una página donde verá todas las opciones para esa reunión. A mitad de camino, puede hacer clic en Copiar la invitación para guardar fácilmente la información y así pueda enviarla a sus participantes.

9. Y eso es todo. Cuando esté listo, puede hacer clic en el botón azul Iniciar esta reunión o utilizar el enlace de la reunión generado.

