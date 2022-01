Android: 5 ajustes que debe realizar para facilitar y mejorar el uso de su celular

Celular Android. (foto: Enredados)

Los teléfonos Android tienen muchas configuraciones que también varían según la versión y la clase. Llevará tiempo revisar todas las configuraciones, pero hay algunas que pueden ser útiles si las configura con anticipación.

En este artículo se ha recopilado varios parámetros útiles de los celulares Android que debe considerar activar o configurar, ya que pueden ahorrarle problemas o facilitarle beneficios en el uso de tu celular, como evitar que se despierte por la noche o perder notificaciones.

Configure información de emergencia y datos médicos

Desde hace un tiempo, los teléfonos Android han permitido agregar información de emergencia que, literalmente, podría salvarle la vida en caso de accidente. Las opciones disponibles en su celular pueden variar ligeramente según la versión del mismo, aunque es probable que al menos pueda importar contactos de emergencia e información médica como tipo de sangre, medicamentos o alergias.

En las últimas versiones de Android, está en el menú Seguridad y emergencias, pero también puede estar en Seguridad o en cualquier otro lugar. Como siempre, el buscador de configuraciones viene al rescate si no puede encontrar la opción.

Consultando este apartado, compruebe si su celular dispone de función SOS de emergencia, que suele ser un botón de pánico para llamar o enviar un mensaje a los servicios de emergencia y/o contactos de emergencia, normalmente tras pulsar repetidamente el botón de encendido. Un ajuste muy recomendable para probar, configurar y recordar en caso de necesitarlo.

Información de emergencia en un dispositivo Android. (foto: Andro4all)

Que su pantalla no se apague tan rápido

La pantalla del celular se apaga automáticamente pasado un tiempo, normalmente 30 segundos. Cuanto menos esté encendida la pantalla, menos batería usará el teléfono, pero puede ser muy frustrante cuando intentamos leer o ver algo y la pantalla se apaga o se atenúa antes de que uno termine.

Si está cansado de presionar para mantener la pantalla encendida, no tenga miedo de aumentar el tiempo de espera: siempre puede apagar la pantalla manualmente presionando un botón.

Puede cambiar esto desde Configuración > Pantalla > Tiempo de espera de la pantalla.

Evite que su pantalla se apague muy rápido en Android. (foto: Xataka)

Evite que las notificaciones le despierten por la noche o en una siesta

Hay pocas cosas más molestas que su teléfono le despierte de su sueño apacible con una notificación aleatoria durante la noche, o en una siesta.

Tienes varias soluciones para esto: apagarlo, silenciarlo todas las noches o programarlo automáticamente para que no moleste.

El modo no molestar del Android se puede activar en cualquier momento desde los ajustes rápidos, pero también se puede configurar un temporizador para encenderlo y apagarlo a una hora determinada cada día.

Esta configuración generalmente se encuentra en el menú Notificaciones de Configuración, y puede crear un horario personalizado editando uno de los “planes” existentes o creando uno nuevo.

Una de las configuraciones se llama Dormir y por defecto apaga el dispositivo celular a las 10 p. m. y lo vuelve a encender a las 7 a. m.

Notificaciones en Android. (foto: tuexpertomovil.com)

Optimice al máximo la batería de su smartphone

Algunos celulares son demasiado restrictivos con las apps, cerrándolas con la mínima excusa para alargar la vida de la batería. Es una forma efectiva de prolongar la duración de la batería, sí, pero también puede hacer que se pierda notificaciones importantes de aplicaciones cerradas.

Esta función depende en gran medida del operador, por lo que a veces la verá como un permiso adicional para las aplicaciones, en el menú Batería o no existirá.

Cuando está habilitado, generalmente funciona de la misma manera: se muestran todas las aplicaciones y puede deshabilitar la optimización de la batería para las importantes, por lo que debe asegurarse de que no se cierren mientras se ejecutan en segundo plano.

Batería al 100% en un Android. (foto: Androidphoria)

Encuentre su celular fácilmente

Buscar mi dispositivo es una herramienta en el sistema operativo Android incorporado a través del cual puede encontrar su teléfono perdido.

No solo es útil si le roban su teléfono celular, sino que también puede ayudarlo en situaciones más mundanas, como cuando no sabe dónde está su teléfono celular y está en silencio. No sonará si llama, pero puede hacer que suene si usa Buscar mi dispositivo de Google.

Normalmente, Buscar mi dispositivo está activado, pero si no recuerda configurarlo durante la configuración del celular, puede asegurarse yendo a Configuración > Seguridad > Buscar mi dispositivo. Solo necesita encender el interruptor, no es necesario instalar una aplicación.

Encuentre su dispositivo móvil Android. (foto: El Español)

SEGUIR LEYENDO: