Google lo conoce a usted mucho más de lo que cree

La tecnología acerca a las personas cada vez más, pero a su vez, el ecosistema digital recoge tanta información que resulta imposible no experimentar una pequeña sensación de “desnudez” al caer en cuenta sobre la cantidad de datos que se dejan a merced de muchas plataformas, Google es un ejemplo de ello.

El gigante tecnológico está presente en casi todas las actividades que realiza dentro de internet, esto sumado a los servicios de sincronización que alimentan a diario los servidores con información que se puede llegar a considerar sensible, por ello, Infobae se atrevió a hacer un experimento de descubrir cuánta información retiene uno de las plataformas más grandes y el resultado solo se puede describir como abrumador.

En primer lugar, como una medida de ‘transparencia’, la compañía posee un servicio de exportación de datos bastante amplio llamado Google Takeout, con él, los usuarios pueden hacer una copia del contenido de la cuenta de Google (que advertimos, no es poco) para tener una copia de seguridad o utilizarlo en un servicio que no sea de Google.

Lo que muchas veces pasamos por alto, pero Google no

Lo primero que llama la atención al momento de entrar al servicio de exportación es que existe un total de 49 de productos de Google que recopilan información del usuario, si bien existen algunos que no tienen mayor relevancia para algunos (Como el historial de Google Cloud Print o seguimiento de actividades en servicios no tan conocidos como Question Hub o PinPoint), sí hay otros que podrían contener información que las personas consideran valiosas.

Dentro de los servicios que pueden llegar a contener mayor cantidad de información se encuentra el Correo (pues se exporta con los archivos adjuntos), Drive (Todos los archivos que tenga almacenados en ‘Mi Unidad’ de todos los dispositivos que tenga vinculados, Maps (El sitio exporta los registros de los sitios destacados y recopila todas las reseñas), entre otros.

Cabe resaltar que no es un proceso rápido, pues después de seleccionar los productos de los que queremos obtener la información, la misma empresa advierte a través de un anuncio que el proceso “puede tardar mucho tiempo (horas o quizá días) en completarse”.

En el caso de Infobae, se seleccionaron cinco de los productos que se supone que contendrían información más vital.

Los datos se han convertido en un bien preciado y en un temor constante

En primer lugar, muchos de los datos que Google exporta una vez completado en proceso no son de fácil manejo para todo el mundo (lo que es un alivio y una preocupación a la vez), pues mucha de la información está disponible para obtenerse a través de formatos JSON y HTML, que si bien no son desconocidos, como se dijo antes, es algo que no todo el mundo podrá visualizar.

De la experiencia personal existen sentimientos encontrados, pues después de esperar más de un día para obtener la información, los temores de algún modo se confirman, pues en el caso nuestro pudimos tener acceso a un historial de ubicaciones bastante extenso que el servicio de Google Maps recolecta mientra está activo, por lo que realmente no es algo que uno pueda pasar por alto, pues lejos de ser una visualización general, la plataforma recopila datos diarios de los recorridos realizados e incluso las paradas y los establecimientos visitados.

Aunque es un servicio que no utiliza todo el mundo, Hangouts también desplegó un importante historial de conversaciones con cada mensaje, además de todos los archivos adjuntos de cada chat.

Aunque pueda ser una aplicación pensada para hacer deportes, es abrumador como ‘Fit’ hace un conteo de los pasos y la distancia recorrida, además de los entrenamientos realizados (que no han sido muchos) e incluso de las estadísticas de sueño, lo que lleva a pensar de manera irónica que Google sabe de nosotros incluso mientras dormimos.

Para las personas que amen tener un hogar más conectado, podrán ver en dicha exportación todos los dispositivos conectados, las habitaciones en las que han funcionado, descripciones de la casa donde se encuentran y el historial de funcionamiento de los mismos.

Quizá uno de los que más impactó fue Youtube, pues Google Takeout se tomó su tiempo de obtener un historial de reproducciones y de búsqueda que reúne varios años, así como los videos subidos a la plataforma e incluso los comentarios, muchos de los cuáles he hecho siendo todavía un niño.

El control de Google es tan amplio y tan extenso que realmente deja un sabor un poco contradictorio, por un lado, asusta la cantidad de información que en nuestro caso hemos entregado desde hace años, y también abruma saber que apenas fueron cinco de los 49 productos de los cuales se puede extraer información, y, para aumentar más el drama, cabe resaltar que Google es solo uno de muchos sitios web que recopilan información a diario como Facebook, Instagram, Whatsapp, entre otros.

Por otro lado permanece un sentimiento de que no hay mucho que se pueda hacer al respecto, pues es difícil restringir dicha información a las plataformas en un mundo cada vez más conectado y solo queda pedir que siempre sea almacenada o utilizada con fines benévolos, pues al paso que vamos, ‘1984′ de Orwell no estaría muy lejos, y si bien ‘El Gran Hermano’ tenía intenciones más nefastas, me atrevería a decir que el nivel de información que las plataformas obtienen de la sociedad sobrepasa cualquier límite expuesto en la obra de “ficción”.

