Renault fabricará solo vehículos eléctricos en 2030

Foto de archivo. | Crédito: REUTERS/Eric Gaillard

La movilidad eléctrica ha crecido a pasos agigantados en los últimos años y lo seguirá haciendo, pues según proyecciones de la Agencia de Energía Internacional (IEA por sus siglas en inglés) en 2030 circularán alrededor de 125 millones de carros eléctricos en todo el mundo, adicionalmente, la cifra podría aumentar a 220 si se quieren alcanzar los objetivos climáticos y de sostenibilidad.

Conscientes de la situación, son muchos los fabricantes eléctricos que han ido surgiendo y otros lanzando su línea de vehículos eléctricos; sin embargo, otras compañías deciden hacer cambios más radicales como es el caso de Renault, pues Luca de Meo, CEO de la fabricante anunció que la empresa solo vendería autos eléctricos a partir de 2030.

Tras el anuncio, de Meo confirmó que los modelos con motores de combustión que salgan en los próximos años serán los últimos que la empresa tenga disponibles; sin embargo, dicha promesa aplicará parcialmente, pues la marca solo dejará de vender autos de combustión interna en Europa, por lo que las demás regiones tendrán que esperar otro par de años para una electrificación completa.

El fabricante francés no ha tomado la decisión a la ligera, pues en caso de que existan problemas que impidan esa electrificación total, como la falta de infraestructura de cargao los altos precios de la electricidad, se valdrá de su marca Dacia para seguir vendiendo automóviles de combustión, pues como asegura la compañía, Dacia también será eléctrica, pero lo hará en “el último momento posible”.

Para cumplir la meta empezarán a aparecer en el mercado nuevos modelos de autos eléctricos como el Renault Megane E-Tech Electric y el Renault Kangoo Van E-TECH Electric, además del Renault 5, un coche eléctrico de menor tamaño que contará con un diseño retro.

A pesar del cambio que significa esta transición, Renault no es el único que ha anunciado movilidad 100% eléctrica, fabricantes como Ford, Mini y Audi también explicaron dentro de sus planes próximos la eliminación de los motores de combustión interna, siendo este último quizá uno de los más adelantados, pues la marca alemana ya ha parado la producción de motores de combustión interna y adelantó su promesa para 2026.

Además de los fabricantes de automóviles, los gobiernos también quieren acelerar el cambio a los vehículos eléctricos, pues voceros de la Unión Europea han manifestado su intención de detener las ventas de automóviles nuevos con motor de combustión para 2035.

El Cybertruck de Tesla podría retrasarse

Foto de archivo. | Crédito: REUTERS/Jeenah Moon

Tras el icónico anuncio en 2019 por parte de Elon Musk, el Cybertruck de Tesla se ha convertido en una de las promesas más grandes de la compañía para los próximos años. Aunque inicialmente se suponía que la producción comenzaría en 2021, en agosto del año pasado se anunció que dicho evento se retrasaría a 2022; sin embargo, todo parece indicar que el futuro del vehículo es incierto.

El hecho fue descubierto originalmente por el medio especializado Mashable, que se dio con la noticia de que Tesla ha eliminado toda mención de 2022 del sitio web del Cybertruck, lo que podría significar un retraso importante para quienes quieran tener la camioneta eléctrica este año, pues según las páginas archivadas por el sitio Internet Archive, dicho cambio se registró desde mediados de diciembre.

Esta no es la única señal que preocupa, pues en octubre ya la compañía había eliminado cualquier información de precios (el cual era de 39.900 dólares cuando fue anunciado) o del modelo en octubre de 2021. Además, la compañía de automóviles eléctricos tomó la decisión de no contar con un equipo de relaciones públicas, por lo que no existe forma de confirmar la información.

Hasta el momento no se tiene ningún pronunciamiento oficial pues una de las últimas informaciones que se tenían era que Tesla produciría el Cybertruck en su fábrica de Austin, Texas, según las redes sociales del propio Musk, que al parecer se ha convertido en el único canal oficial para los anuncios relacionados a lo que él considera un “transporte blindado de personal del futuro”.

SEGUIR LEYENDO: