Aumentan las alertas con los Air tag de Apple: rastrean personas y vehículos

Fotografía cedida por Apple que muestra su nuevo producto AirTag durante un evento de Apple en Cupertino, California (EE.UU.), hoy 20 de abril de 2021. EFE/EPA/APPLE INC.

Por fuera, el nuevo AirTag de Apple parece un producto aburrido que todos hemos visto antes. Es un dispositivo de rastreo de actividad con forma de disco que puede pegarse a objetos como llaves para ayudarte a encontrarlos. Así iniciaba la reseña que hicimos en infobae cuando se probó el dispositivo de Apple.

Pero con el paso de los meses se ha identificado que este tag diseñado para encontrar objetos con una tecnología inalámbrica, se está usando con fines no tan agradables para una persona.

Apple afirmó que usando la banda ultraancha, el iPhone podía detectar si un AirTag está a un centímetro o a decenas de metros de distancia. De hecho, es tan preciso que su aplicación muestra una flecha que señala en qué dirección está el AirTag.

Maravilloso, ¿no? Pero qué pasa si usted se entera que lo están rastreando usando el dispositivo, pues esa es la preocupación de las autoridades y los usuarios ya que se ha identificado que el uso que se está dando en muchos casos es justamente ese, seguir la ubicación de otros.

Pero los AirTags presentan una amenaza “excepcionalmente dañina”, indican en The New Yor Times, porque la ubicuidad de los productos de Apple permite un monitoreo más exacto de los movimientos de las personas, dijo Eva Galperin, directora de ciberseguridad de la Electronic Frontier Foundation que estudia el llamado stalkerware.

“Apple convirtió automáticamente a cada dispositivo iOS en parte de la red que usa Airtags para reportar la ubicación de un AirTag. La red de la que Apple tiene acceso es más grande y más poderoso que el utilizado por los otros rastreadores. Es más poderoso para el seguimiento y más peligroso para el acecho”, indicó la experta a NYT.

De otro lado, en Canadá y Nueva York, la policía también ha encontrado Air Tags en vehículos.

Por ejemplo, en Canadá, la policía indicó que se identificó un nuevo método que los ladrones están aplicando para robar automóviles y que temen que llegue a otros países.

Los uniformados detectaron que algunos delincuentes se estaban aprovechando de la utilidad de los Apple AirTag, el cual está enfocado a usuarios olvidadizos que nunca encuentran sus llaves o carteras, para localizar a sus víctimas luego de haberlas previamente seleccionado.

Si es usuario de Android

Actualmente, los AirTag crean una red amplia que permite rastrear no solo dispositivos pequeños sino también personas, frente a esto, Apple tiene una función que evita el seguimiento, pues si un iPhone detecta que un AirTag que no es de su propiedad lo está siguiendo, el teléfono le enviará una alerta y en caso de no encontrarlo, empezará a emitir un sonido.

No obstante, los usuarios de Android no tenían estas protecciones, frente a la problemática es que entra en juego ‘Tracker Detect’, una aplicación de Android diseñada para encontrar AirTags y comprobar si alguien está rastreando su ubicación.

