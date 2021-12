El videojuego Genshin Impact regalará preservativos

El videojuego Genshin Impact ha salvado cuarentenas en 2020. El título gacha desarrollado por el estudio miHoYo es un free-to-play chino (es decir, de descarga gratuita), de gran popularidad. Y como todo éxito de la cultura pop, tiene merchandising.

No se trata de NFTs o tokens no fungibles en la cadena de bloques o blockchain, en este caso, sino de elementos tangibles, que se pueden tocar y usar. Debido a que la franquicia del juego puede ser explotada para crear todo tipo de productos con la imagen del título, luego de unos ajustes en las políticas ahora, según el propio estudio de videojuegos detrás del éxito, muy pronto comenzarán a venderse preservativos con la imagen de los personajes varoniles de Zhongli y Tartaglia.

Detrás de esta iniciativa está el artista (y fanático del videojuego) Jiji, que trabaja en un diseño circular, casi como el tamaño del condón. El paquete tendrá una cubierta de holograma. Los condones están elaborados sin químicos, no contienen espermicida y tampoco tienen fragancia.

Incluyen una guía sobre cómo se usan. Asimismo, el paquete tiene una leyenda que pide chequear la fecha de vencimiento y aclara que no se deben abrir ni con tijera ni con los dientes. Eso sí, los preservativos de Genshin Impact aun no están a la venta. Pero, sin dudas, miHoYo está abierta a proyectos que permitan comercializar productos no oficiales pero con aval de su gran éxito.

El juego del momento

Genshin Impact ha sido elegido como el Mejor Juego para móviles en la última gala de los Game Awards que se realizó hace poco. El título también fue nominado a “Mejor Juego en Continuidad”. Finalmente, el premio se lo llevó Final Fantasy XIV Online. Asimismo, ocupa el sexto lugar en la categoría “videojuegos” en el ranking de las búsquedas más populares del 2021 de acuerdo a Google Trends.

Dentro de los aspectos más interesantes del juego, se encuentra un servidor de prueba (PTR) que le permite a algunos gamers probar el contenido antes de que sea lanzado en una actualización. Las personas que forman parte de este programa de todas formas, tienen que firmar un acuerdo para no divulgar el material para que no termine en filtraciones.

Genshin Impact está disponible de forma gratuita para PlayStation 4 y 5, PC y smartphones.

Fanfiction

MiHoYo ha brindado a los escritores de fanfiction el permiso necesario para crear sus propias historias con los personajes o el universo del videojuego. La compañía ha establecido reglas claras sobre cómo los fanáticos pueden venderla.

En una actualización de las reglas para los productos de la franquicia hecha por fanáticos, subida al sitio de la comunidad de MiHoYo, la empresa dijo que “las novelas o historias escritas por fanáticos” no necesitan ser declaradas oficialmente, “ya sea con fines de lucro o no”.

De todas formas, se debe completar un formulario para comunicar a la empresa que tienen la intención de beneficiarse de las historias escritas sobre Genshin Impact. Sin embargo, existen limitaciones sobre lo que se puede hacer con los personajes del título. Por ejemplo, MiHoYo aclara que no se pueden vender artículos que tengan capturas de pantalla reales del juego. “No puedes actuar como si los artículos que vendes tuvieran una licencia oficial y no puedes hacer nada que dañe la reputación de la empresa”, expresan.

