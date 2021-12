Conozca por qué los aviones propulsados por hidrógeno podrían ser el futuro

Foto de archivo. | Crédito: Guvendemir/ Getty Images

En el marco de las estrategias enfocadas a mitigar el cambio climático se encuentran algunas dirigidas a reducir las emisiones de carbono, aún así, en el campo de la aviación no es tarea fácil, pues los aviones eléctricos comerciales no son todavía una alternativa eficaz y accesible en tanto no se desarrollen baterías que sean más ligeras y potentes, frente a esto, alternativas como el vuelo propulsado por hidrógeno aparecen como otro camino que se podría tomar para lograr un avance , es aquí donde aparece el proyecto FlyZero.

Es un proyecto dirigido por el Instituto de Tecnología Aeroespacial (ATI por sus siglas en inglés) y es financiado por el Reino Unido, como fruto de las investigaciones, dicho proyecto logró diseñar un concepto de avión de tamaño mediano propulsado por hidrógeno líquido, a través de un comunicado, voceros de FlyZero aseguraron que dicha aeronave podría transportar hasta 279 pasajeros sin escalas desde Londres a San Francisco (E.E.U.U). Esta alternativa sustentable también permitiría viajes de Londres a Auckland, Nueva Zelanda con tan solo una parada para reponer combustible.

El avión propulsado por hidrógeno de FlyZero tiene un tamaño de 54 metros de largo y cuenta con dos motores y turbinas que le permitirán “alcanzar la misma velocidad y comodidad que el avión actual” con la excepción que este proveería vuelos con cero emisiones de carbono.

Para hacer la propulsión algo posible, la ATI aseguró que dicho esquema de avión utilizaría tanques de combustible criogénico en el fuselaje trasero, los cuales permitirán almacenar hidrógeno a una temperatura de -250 grados Celsius, además, se utilizarían dos tanques más pequeños a los laterales con el fin de mantener el equilibrio del avión aunque también podrían servir como reserva de combustible.

Una idea a la que le faltan algunos años para materializarse

Aunque la idea propuesta por FlyZero es una alternativa más ecológica, al igual que los aviones eléctricos, carece de los medios adecuados para materializarse, pues como los mismos voceros del proyecto afirman, no existe aún una infraestructura de reabastecimiento de este tipo de combustible, además, el hidrógeno actualmente es más caro y difícil de manejar a bordo que el combustible a base de queroseno.

A pesar de que la situación no pinta bien para FlyZero en la actualidad, la ATI espera que alrededor de 2030 los aviones de hidrógeno puedan ser una alternativa más económica que los aviones actuales, pues esto se debería a que muchos sectores se están inclinando hacia el hidrógeno, lo cual permitiría que fueran apareciendo nuevos desarrollos, mejoras y técnicas que traerían como consecuencia una reducción de los costos de suministro del hidrógeno.

Frente a este panorama positivo a futuro, FlyZero anunció que seguirá publicando sus hallazgos, incluidos nuevos conceptos de aeronaves más eficientes, con un fuselaje más estrecho y que mantengan la misma capacidad mediana, además de publicar informes económicos y de mercado, así como rutas para ir creando y descubriendo la tecnología requerida para hacer esto posible.

“Estos diseños podrían definir el futuro de la industria aeroespacial y de la aviación. Al trabajar con la industria, estamos demostrando que un vuelo verdaderamente libre de carbono podría ser posible, con el hidrógeno a la vanguardia para reemplazar los combustibles fósiles convencionales” explicó Kwasi Kwarteng, Secretario de Estado para Negocios, Energía y Estrategia Industrial del Reino Unido.

Sin duda los vuelos de aeronaves eléctricas o propulsadas por hidrógeno serán alternativas que el mundo empezará a tener muy en cuenta los próximos años.

