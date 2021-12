Spotify: esta app le permitirá encontrar canciones con solo una foto en la plataforma

Playlist for Spotify es una app que puede ayudarlo a encontrar música con una foto. (foto: Variety)

Si siempre está buscando música nueva y no puede encontrarla a través de las sugerencias de Spotify, le contamos que existe una aplicación que puede encontrar su lista de reproducción favorita simplemente tomando una foto con la cámara del móvil Android. Se trata de Playlist for Spotify, una app que vale la pena experimentar.

Sí, aunque parezca una locura, lo único que deberá hacer es apuntar con la cámara y obtendrá una lista de Spotify de imágenes relacionadas; todo esto usando inteligencia artificial.

La aplicación Playlist for Spotify (presione el enlace para descargarla directamente desde Google Play Store) hace exactamente lo que sugiere con su nombre: buscar listas de reproducción para la aplicación de streaming musical. Por supuesto, lo hace de una manera muy extraña porque no rastrea su biblioteca y no usa el motor de búsqueda habitual. Y como ya se mencionó anteriormente, utiliza inteligencia artificial (IA) para realizar esta tarea al momento que se toma una foto.

La idea es buscar música relacionada con imágenes sin tener que hacer nada más que tomar fotografías. Playlist for Spotify en sí es una aplicación simple, que no cuenta con una configuración: una cubierta en blanco y el ícono de la cámara en la parte inferior derecha.

Entonces, una vez que se captura el momento, la aplicación carga las listas de reproducción asociadas para que pueda escucharlas en Spotify haciendo clic en ellas. Además, guarda la imagen capturada en la galería del smartphone.

Foto de archivo. El logo de Spotify proyectado en una pantalla para esta imagen ilustrativa captada el 1 de abril de 2018. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Una de las desventajas de Playlist para Spotify, y sin duda la principal, es que las fotos deben tomarse de inmediato , pues no permite descargar imágenes de la galería. Una vez que se realiza la toma, la aplicación analizará la imagen usando IA (el dispositivo móvil debe tener una conexión a Internet) y, dependiendo de lo que haya en la foto, la aplicación encontrará una lista de reproducción de Spotify que refleja la inspiración de la foto.

Playlists for Spotify es una curiosa aplicación para descubrir nueva música que de otra manera no habría encontrado. Los listados localizados son bastante completos, al igual que los resultados del análisis visual. Es una aplicación gratuita, que no pesa mucho en su celular y lo más importante, no contiene publicidad al momento de ser usada.

Lo más escuchado en Spotify durante 2021, Bad Bunny y J Balvin los preferidos

El gigante verde ha sido por lejos la plataforma de música más utilizada en el mundo durante el 2021, por lo que hoy ha presentado su campaña anual #Mi2021EnSpotify donde expone a los mejores artistas, álbumes, canciones, listas de reproducción y podcasts de los creadores que lograron llegar a más de 381 millones de usuarios alrededor de todo el mundo

Los 5 cantantes más escuchados a nivel global

En primer lugar se encuentra Bad Bunny como el rey de las reproducciones en Spotify en 2021 con más de 9.100 millones de streams este año.

27-11-2020 Bad Bunny es el artista más escuchado en Spotify por segundo año consecutivo. Bad Bunny se ha convertido en el artista más escuchado del mundo en Spotify por segundo año consecutivo a nivel global, mientras que en España, el más escuchado del año 2021 en la plataforma de música es Rauw Alejandro. CULTURA YOUTUBE / BAD BUNNY

Luego sigue Taylor Swift en el puesto dos de la lista. Y esto no es ninguna sorpresa. La cantante rompió recientemente dos récords en la plataforma. El 12 de noviembre, fecha de lanzamiento de “Red” (versión de Taylor), con la controvertida canción de 10 minutos “All Too Well”, la cantante y compositora se convirtió en:

- La mujer cuyo álbum fue el más reproducido en Spotify

- Y la cantante que más reproducciones tuvo en un día en la historia de la plataforma.

La cantante Taylor Swift habla con los medios de comunicación durante el estreno de "All Too Well" en Nueva York. Noviembre 12, 2021. REUTERS/Jeenah Moon

El grupo de Kpop BTS ocupó el tercer lugar en esta lista. Drake y Justin Bieber completan el ranking de los 5 artistas más escuchados del mundo.

Para conocer sobre las 5 canciones más escuchadas en el 2021 de Spotify, 5 álbumes más escuchados de Spotify en 2021 y los podcast más escuchados de Spotify en 2021, ingrese al siguiente enlace para leer la nota completa.

SEGUIR LEYENDO: