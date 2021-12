Lo que debe hacer cuando su celular, Android o iPhone, empiece a trabajar lento

Dispositivos móviles Android y iPhone. (foto: Androidphobia)

Hay muchas razones por las que los teléfonos inteligentes iPhone o Android comienzan a ralentizarse con el tiempo en varios procesos.

Si bien es cierto que una computadora nueva siempre hace sentir que se trabaja a otra velocidad, lo cierto es que muchas veces contiene pocas aplicaciones y archivos, por lo que la comparación no es justa. En esta oportunidad, le diremos cómo hacer que su smartphone sea más rápido, para que si de repente nota que se está ralentizando, sepa lo que puede hacer.

Para hacer esto, daremos diferentes consejos según la situación y el tiempo, y usted decidirá cuál de ellos utilizar.

1. Apagar y prender el smartphone

Su teléfono móvil está diseñado para funcionar de forma superlativa. Sin embargo, puede haber algunas situaciones en las que algo salga mal; una aplicación siga ejecutándose en lugar de cerrarse, o hay algunos tipos específicos de errores que serán difíciles de reparar por sí solos. Entonces, antes de tomar cualquier otra medida, siempre es mejor reiniciar el dispositivo móvil para asegurarse de que no se trata de un problema específico.

Cuando se reinicia el dispositivo móvil, el sistema operativo hará un poco de limpieza interna y todo se reiniciará. De esa forma, se resolverán los pequeños errores específicos que puedan ocurrir y es normal que el dispositivo móvil esté un poco más fresco y funcione mejor. Y si no es así, entonces ya sabe que debe comenzar a tomar medidas adicionales.

Smartphones. (foto: Topes de Gama)

2. Desinstale aplicaciones que no utilice

Todas las aplicaciones que ha instalado en su dispositivo móvil consumen recursos. Algunas son solo almacenamiento, pero otras que se ejecutan en segundo plano pueden consumir RAM. Por lo tanto, otro paso que puede tomar es desinstalar algunas aplicaciones para liberar espacio y recursos.

La mejor manera de elegir con qué aplicaciones empezar a eliminar es comenzar con las que menos usas, priorizando las que usas todos los días. Es posible que no pueda desinstalar algunas aplicaciones, pero al menos tendrá la opción de deshabilitarlas. Se quedarán allí, pero ocupan el menor espacio posible, no necesitan actualizaciones y no usan memoria RAM.

Desinstalar app en smartphone. (foto: AndroidAyuda)

3. Mantenga su dispositivo móvil siempre actualizado

Este es otro truco que parece una cosa pequeña, pero sigue siendo importante para que su teléfono móvil funcione sin problemas. Debe mantenerlo actualizado, tanto su dispositivo móvil como las aplicaciones que esté usando.

Esto solucionará errores detectados y mejorará el rendimiento general con cada actualización.

Mantener actualizado su iPhone o Android. (foto: Bloygo - Yoigo)

4. Si no responde una app, fuerce su cierre

A veces su teléfono móvil se ralentiza porque una aplicación se ha “enganchado” y está consumiendo recursos continuamente, incluso cuando no la está usando. En estos casos, puede forzar su cierre.

Android: Haga clic en un botón o en un gesto cuadrado para ver las aplicaciones activas en su dispositivo móvil y, una vez dentro, arrastre y cierre las aplicaciones que no desea usar.

iPhone: Acceda a la multitarea y arrastre hacia arriba la aplicación que desea forzar su cierre.

Y si eso no funciona, hay una segunda forma de forzar la detención de una aplicación en Android:

Es a través de la configuración móvil donde debe ingresar su lista de aplicaciones, hacer clic en las aplicaciones que desea cerrar y en la pestaña de la aplicación, hacer clic en la opción Forzar detención.

Ahora, si quiere usar la aplicación, ábrela de nuevo y verá que el error está resuelto. De lo contrario, tendrá que desinstalarla.

Forzar cierre de aplicación en Android. (foto: Hola Telcel)

5. Restablezca a los valores de fábrica del smartphone

Y el último recurso en caso de avería es resetear el móvil a la configuración de fábrica, para que todo quede como si lo acabaras de comprar. Aquí, es mejor hacer una copia de seguridad de todos sus datos importantes primero y luego proceder con la restauración. Esto eliminará todos los archivos del dispositivo móvil y lo dejará completamente limpio.

Android: para hacer esto necesita ingresar a la configuración de su teléfono móvil y una vez dentro hacer clic en la sección Sistema. En el interior, vaya a Avanzado y luego toque Opciones de recuperación. Allí verá la opción de volver al estado original.

iPhone: ingrese a configuraciones de su dispositivo móvil. Una vez dentro, vaya a General. Aquí deberá bajar hasta ver el apartado Transferir o restablecer iPhone. Tendrá dos opciones: Restablecer o Borrar contenido y configuración. La primera funciona para restablecer ciertos valores del dispositivo, mientras que la segunda deja el celular como cuando recién lo compra.

Reiniciar smartphone a sus valores de fábrica. (foto: iProfesional)

