Pokemon Go no tendría continuidad, estas serían las razones

Pokemón Go sigue atrayendo a seguidores a jugar y ser parte de la experiencia (Foto: Europa Press)

Fue en 2016 cuando por primera vez, Pokemón Go fue lanzado al mundo y la gente lo adoptó en sus móviles, convirtiéndose en un completo éxito. Tras varios años de haber logrado la sensación que había pokemones en la vida real, sigue vigente, pero a la vez haciendo casi imposible que otro juego se le iguale.

De acuerdo con la columna Nunca habrá otro Pokemón Go (There will never be another Pokémon Go) de Andrew Webster, publicada en The Verge, es lógico que Niantic vuelva a intentar lanzar otro videjuego con la misma modalidad, sin embargo, estima que nunca habrá otro que alcance el éxito del de la franquicia de Nintendo.

Ejemplo de ello han sido Catan: Settlers y Harry Potter: Wizards Unite, lanzado en 2019 y que cerrará el próximo enero, que pese a tener algunas propiedades similares no lograron la recreación “de meter un rayo en una botella”.

Catan: World Explorers otro juego de AR que no logró el éxito de Pokemón Go (Foto: Europa Press)

No obstante, no solo ha sido la desarrolladora Niantic que ha tratado de recrear el éxito, pues Microsoft hizo lo suyo lanzando Minecraft Earth, que pese a haber tenido popularidad no registró los niveles que Pokemón Go. En el caso de Witcher Monster-Hunting, su lanzamiento durante verano fue poco aclamado.

“La respuesta obvia es que Pokémon Go fue una casualidad y que los juegos de realidad aumentada del mundo real no tienen mucho futuro más allá de atrapar monstruos de bolsillo. Pero podría haber otra razón para la serie de lanzamientos fallidos: todos apuntan demasiado alto”.

En todo esto, apunta que hay dos cosas ciertas. Primero que Pokemón Go fue un juego único en la vida que no volverá a tener a otro igual, pero a pesar de ello, los títulos de realidad aumentada basados en la ubicación siguen teniendo futuro; muestra de ello es el más reciente lanzamiento de Niantic, Pikmin Bloom que tiene un buen porvenir.

El videojuego de realidad aumentada para móviles Harry Potter: Wizards Unite, tiene los días contados (Foto: Europa Press)

Mientras que Minecraft y Harry Potter intentaban ser la próxima “gran cosa”, Pikmin es mucho menos ambicioso, factor que podría terminar por catapultarlo. Para empezar apenas podría considerarse un juego ya que es más una aplicación diseñada para animar a las personas a caminar de una forma novedosa y divertida.

Tiene una suerte de sonido de fondo mientras colectas pikmin y frutas para alimentarlos mientras sales a caminar, además, permite hacer crecer nuevas creaturas con tan solo seguir caminando.

“Es un tipo simple de gamificación que agrega un pequeño incentivo adicional para salir de casa. También tiene algunos toques encantadores de Nintendo (el juego fue co-desarrollado por Nintendo y el estudio de Niantic en Tokio), como la forma en que le dices adiós a tu pikmin cuando salen de expedición o el diario similar a un álbum de recortes que el juego crea cada día, para recordarte lo que hiciste. La simplicidad de Pikmin Bloom es lo que lo hace funcionar”.

Pikmin Bloom tiene un nuevo lanzamiento (Foto cedida por Nintendo/ EFE)

Indica que a medida que los juegos en línea como Fortnite, Destiny, League of Legends y Genshin Impact se han hecho más populares, también ha nacido un problema: los jugadores solo tienen algunas horas libres para dedicarles. Si bien son irrefutables títulos exitosos, no dan espacio para otros títulos similares.

La anterior problemática se repite en juegos como Pokemón Go con interacción en la vida real, pues son exigentes en tiempo, ya que requiere que el usuario vaya a los gimnasios a luchar u navegar por el mundo para criar al pokemón más fuerte.

Todo esto ocurre a poco tiempo de que Pikmin Bloom sea nombrada por algunos medios como “la mejor alternativa de Pokemón Go” y que se informara que el juego de Harry Potter Wizards Unite tine los días contados.

