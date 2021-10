Realidad virtual podría ayudar en tratamiento de la ansiedad y el trastorno de estrés postraumático

La realidad virtual puede ser una "medicina" crucial para la salud mental. (Shutterstock)

La reciente crisis sanitaria que generó la pandemia por covid-19 ha hecho que más allá de los efectos físicos que tuvo la enfermedad en las personas contagiadas, también se desarrollaran algunas secuelas en el ámbito mental.

De acuerdo con una investigación desarrollada por Business Insider, el nuevo coronavirus trae consigo un desgaste en la mente de los pacientes debido a las afectaciones que deja el virus en el sistema neuronal de las personas. De esta forma, lo que se ha definido como estrés poscovid-19 ha derivado en varias fallas de recordación y aprendizaje de las personas afectadas.

Sin embargo, la misma publicación asegura que para poder tratar este tipo de situaciones los videojuegos son esenciales, teniendo en cuenta que ofrecen una oportunidad de cambiar de forma significativa la actividad cerebral de los pacientes, esto con el fin de adquirir nuevos retos o experiencias que le ayuden a desarrollar sus capacidades mentales por fuera del mundo real.

Realidad virtual como terapia mental

Ahora bien, los videojuegos no son la única opción que han hallado los expertos para tratar los problemas mentales, pues una tecnología muy relacionada con este mundo pero que cuenta con algunas diferencias también se encuentra en el ojo de la ciencia: la realidad virtual.

De acuerdo con un informe publicado en JMIR Publications, el Dr. Nilufar Baghaei, Vibhav Chitale (miembros del Laboratorio de Juegos y Realidad Extendida de la Universidad de Massey, Nueva Zelanda) y el profesor Richard Porter (profesor del Departamento de Medicina Psicológica de la Universidad de Otago, Nueva Zelanda) anunciaron la importancia de esta tecnología como forma de contrarrestar los efectos de la ansiedad y el estrés postraumático en las personas.

Por medio de lo que se conoce como terapia de exposición a la realidad virtual (VRET, por sus siglas en inglés), los investigadores descubrieron que al exponer a las personas a los traumas que los afligen, no por medio de estrategias en el mundo real sino en el mundo virtual, puede ayudar a “afrontar las situaciones que les provocan miedo y ansiedad, pero en un entorno seguro y controlado trabajando en estrecha colaboración con sus profesionales de la salud mental”, según declaraciones dadas por los autores en conversación con el medio especializado Mashable.

“VRET permite entornos virtuales personalizables en los que un paciente está expuesto a un estímulo temido en un entorno seguro y controlado. Debido a la naturaleza de la realidad virtual, los pacientes sienten una experiencia atractiva e inmersiva dentro del mundo digital (…) El mundo virtual puede ser controlado por el profesional de la salud mental, lo que permite un control total de la exposición y permite la manipulación de escenarios diseñados específicamente para el individuo que se somete a las sesiones”, añadieron los expertos.

De esta forma, VRET se puede utilizar como una estrategia para acelerar los beneficios que trae enfrentar a las personas a sus miedos, sin necesidad de que lo hagan en situaciones reales. La representación de estas escenas, primero, ayuda a que las personas tengan la confianza de participar de las terapias, y segundo, los equipa de capacidades con las que pueden de una vez por todas, encarar su ansiedad o estrés postraumático en el mundo real.

Por último, cabe señalar que este tratamiento no es recomendado para todas las personas que sufran de problemas mentales, no precisamente por la efectividad que pueda o no tener sino por las condiciones técnicas propias de la realidad virtual. Por ejemplo, en el caso de personas con epilepsia, las luces dentro del ‘juego’ pueden hacerles tener un episodio crítico o efectos secundarios más leves como mareos o desorientación.

