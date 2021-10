LinkedIn le dice “adiós” a China en medio de la censura del Partido Comunista

Imagen de archivo del logo de LinkedIn Corporation en Mountain View, California, EEUU. 6 febrero 2013. REUTERS/Robert Galbraith

LinkedIn es una de las redes sociales más importantes en el ecosistema digital actual debido a que su núcleo o público objetivo son los profesionales, y los distintos métodos con que estos se pueden relacionar con otras personas de su mismo rubro, ya sea para compartir saberes o para contactarse en caso de nuevas ofertas de trabajo.

Sin embargo, esta tarea puede verse cohibida en algunos países lo que obliga a la empresa a dar un paso al costado y así evitar mayores conflictos con los gobiernos locales. Ejemplo de esto fue lo que ocurrió este 14 de octubre entre LinkedIn y China, país en el que la plataforma cerrará, según un comunicado dado por la propia empresa, por “las dificultades operativas y los requisitos” que ha impuesto el Gobierno comandado por el Partido Comunista Chino.

Cabe recordar que no es la primera vez que una plataforma tecnológica se marcha de China debido a la censura establecida en su contra por parte del Gobierno; de hecho, LinkedIn era la última gran red social de occidente que aún tenía negocios en ese país. En 2009, Facebook Inc. fue prohibida, lo que incluye también la exclusión de plataformas como WhatsApp, Instagram y Messenger. Por su parte, Google también desligó sus servicios en el gigante asiático en 2010.

“Nos enfrentamos a un entorno operativo significativamente más difícil y a mayores requisitos de conformidad en China”, aseguró la empresa propiedad de Microsoft en su blog oficial.

Ahora bien, los líos entre LinkedIn y el Gobierno comunista no son un tema de hace poco tiempo, pues los roces entre el Ejecutivo y la aplicación llegaron a un punto en el que China instó a la plataforma a regular sus contenidos en marzo de este año, con una amenaza de bloqueo si esto no se realizaba en un margen de 30 días.

En consecuencia, de acuerdo con The Wall Street Journal, la empresa tuvo que tomar medidas y entrar en el juego del Partido Comunista bloqueando a varios usuarios (defensores de los derechos humanos, periodistas o académicos) que compartían contenidos no permitidos por el régimen.

“Si bien apoyamos firmemente la libertad de expresión, adoptamos este enfoque para crear valor para nuestros miembros en China y en todo el mundo. También establecimos un conjunto claro de pautas a seguir en caso de que alguna vez tuviéramos que reevaluar nuestra versión localizada de LinkedIn en China”, señaló la compañía.

De esta forma, LinkedIn, que llegó en 2014 a China, le dice “adiós” a este país asegurando que aunque en un principio intentó adaptarse a los requerimientos del Gobierno, la censura presentada en los últimos meses ha hecho que los responsables de la plataforma prefirieran salir de su red antes que ceder más terreno en contra de la libertad de opinión.

“Aunque hemos logrado éxito al ayudar a los usuarios chinos a encontrar trabajo y oportunidades económicas, no hemos conseguido el mismo éxito en los aspectos más sociales de compartir contenidos y estar informado”, indica el documento.

Por el momento no se conoce una fecha exacta del cierre de la red social en China, aunque la empresa fue enfática al asegurar que su partida se dará antes de finalizar el 2021.

No obstante, esto no significa que Microsoft haya renunciado al mercado de búsqueda de empleo en China. Antes de marcharse, la compañía fundada por Bill Gates aseguró que dejará a InJobs como reemplazo de LinkedIn. Esta nueva plataforma no contará con la misma capacidad de una red social (no permitirá compartir publicaciones o artículos), pero servirá como medio de ayuda para que las empresas chinas compartan sus convocatorias de empleo.

