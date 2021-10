Los diálogos más divertidos de la cuenta oficial de Twitter por la caída de Facebook, Instagram y WhatsApp

La caída de WhatsApp, Facebook e Instagram motivo que orilló a millones de usuarios a trasladarse a Twitter (Foto: REUTERS/Dado Ruvic)

Este lunes se reportó la caída de diversas aplicaciones como WhatsApp, Facebook e Instagram, lo que motivo que orilló a millones de usuarios a trasladarse a Twitter, una de las pocas herramientas digitales que siguió en funcionamiento.

Tras memes, comentarios, quejas, imágenes, videos y muchos nuevos usuarios, la cuenta oficial de la aplicación del pajarito decidió saludar de una forma muy particular: “Hello literally everyone” (”Hola literalmente a todos”, en español).

Tal fue la conmoción que, tras más de cuatro horas de publicación, el tuit alcanzó cerca de 2,3 millones de “Me gusta” y alrededor de 462.000 retuits.

Twitter mandó mensaje a las personas que ingresaron a la app (Foto: Twitter/@Twitter)

Sin embargo, grandes cuentas en el mundo del deporte, alimentos, aplicaciones, moda, por mencionar algunas, decidieron continuar el juego que inició Twitter, así que los community managers respondieron y las conversaciones simplemente surgieron.

Una de las primeras fue la que se dio entre la NFL y el campeonato mundial de rally que organiza FIA. “Hey, what’s up, how about that game last night” (”Hola, ¿qué pasa?, ¿qué tal el juego de anoche?”), fue el mensaje que la empresa de futbol americano respondió a Twitter, a lo que FIA señaló “Hey @NFL we were distracted in forest, can you talk us through it?” (”Hey, @NFL. Estábamos distraídos en el bosque, ¿puedes hablarnos de ello?), a la par de compartir una de las imágenes del evento que se llevó a cabo el fin de semana.

En segundo lugar estuvo: “Perfect time for a coffee break” (”Momento perfecto para una pausa para el café”), fue la respuesta que escribió Starbucks. Momentos después la empresa de tecnología Dell, decidió unirse al conglomerado del café y pedirle sugerencias para cumplir con el cliché de descansar mientras se consume una buena bebida: “Novel idea. What would you recommend?” (”Innovadora idea. ¿Qué recomiendas?”).

Las conversaciones entre empresas surgieron (Foto: Twitter/@Twitter)

Sin embargo, quienes sorprendieron a los internautas fueron aquellas empresas cuyas aplicaciones no funcionaron y han tenido a los usuarios en una continua espera por saber qué es lo que va a suceder o cuándo van a poder recuperar sus perfiles.

La primera en aparecer fue WhatsApp, la cual solo comentó una palabra y un emoji de una mano saludando: “hello!” (”Hola”).

Mientras que Instagram fue un poco “más expresiva” y, entre el sarcasmo y la desesperación, refirió: “Hi and happy Monday” (”Hola y feliz lunes”). Mensaje que estuvo acompañado por un emoji que presenta los ojos como espirales, haciendo referencia a lo cansado y extraño que ha sido el día.

Sin embargo, eso no fue todo, puesto que uno de los cofundadores de Twitter, Jack Dorsey, decidió responder el saludo de WhatsApp y avivar la polémica: “thought this was supposed to be encrypted…” (”Supuse que esto estaba encriptado”).

Haciendo referencia, claramente, a que en la interfaz de WhatsApp se avisa a los usuarios que sus chats están siendo encriptados con el fin de proteger su privacidad y mensajes.

Todo el contexto anterior ayudó a que se crearán infinidad de memes, pues algunos internautas no pudieron llevar a cabo su día en normalidad:

