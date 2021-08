Recrean Google Maps en forma de juego para la NES original

Justo cuando nadie se lo esperaba, un hacker ha conseguido crear una versión jugable de Google Maps desarrollada específicamente para la Nintendo Entertainment System original que replica el mapamundi tan bien como podría una consola de hace casi 40 años.

El proyecto fue desarrollado por el youtuber bajo el nombre de “ciciplusplus” quien decidió elaborar una demo jugable de Google Maps para NES basándose en la broma de ‘April Fools’ que lanzó Google en el 2012. Curiosamente de esa broma hoy en día no queda más que el video del anuncio, aunque durante un tiempo estuvo disponible la opción de usar el servicio de mapas en línea con una apariencia de 8 bits de la que actualmente no queda rastro alguno.

A pesar de que ya no haya registro del modelo usado por Google en esa época y que la información al respecto sea bastante escaza, eso no detuvo al youtuber quien se dedicó a hacer realidad lo que simplemente era una burla y el resultado que consiguió es bastante impresionante.

La demo jugable cuenta con el logo basado en Dragon Quest que Google lanzó para su broma hace tantos años, pero al iniciar lo que sería una partida tradicional lo que aparece es una representación en el estilo clásico de los juegos de NES del mapa del planeta Tierra con espacios bastante similares a lo que serían las formas de los continentes.

Por cada una de las áreas se reutilizan recursos de juegos como The Legend of Zelda para recrear los terrenos correspondientes ya sean agua, tierra, desierto, bosques y hasta montañas. Para usar la demo solo es necesario un control tradicional de NES, los botones del pad direccional funcionan como se esperaría para moverse a lo largo del mapa, mientras el botón A sirve para hacer Zoom y el botón B se usa para alejar la vista del área determinada.

Cada vez que se hace un acercamiento, el mapa se reajusta para desplegar una imagen más fiel a lo que debería verse, por lo que se cambian también las texturas para ubicar respectivamente cada tipo de terreno. Otra característica interesante es que los países cuentan con los nombres superpuestos usando la fuente icónica de los juegos de esa época y al acercarse también van apareciendo los nombres de ciudades y regiones correspondientes a cada área.

Lo más impresionante de esta hazaña es que todo lo está corriendo una NES, consola que por estándares actuales no debería ser capaz de funcionar de tal forma. Para conseguir este logro, el creador de contenido usó una guía también publicada en YouTube sobre cómo emular un juego de Doom en un cartucho de Nintendo y un proyecto sobre cómo traducir imágenes del servicio de mapas de Bing en modelos reproducibles con recursos de The Legend of Zelda.

En el aspecto técnico, más específicamente, el youtuber usó una combinación entre una Raspberry Pi, un microcontrolador FX2LP y las conexiones de lo que en algún momento fue otro juego oficial de la consola para que la información pueda ser leída como si se tratara de cualquier título compatible. De resto, tanto la consola como los mandos para usar el juego son completamente originales.

En realidad, es un proyecto inesperado y que reluce por tratarse de una iniciativa bastante interesante y divertida, pero al parecer no se acabará de la forma en que está pues el desarrollador también prometió que continuará trabajando para integrar más características como un mapa más completo, una barra de búsqueda para encontrar lugares rápidamente y la posibilidad de crear un cartucho real que se pueda usar e incluya todo lo necesario.

Puede que completar este proyecto tome varios años – la broma original de Google salió hace ya 9 años – pero lo más emocionante es que una vez terminado también estará disponible el código abierto para que cualquier pueda experimentar creando su propia versión de Google Maps en NES.

