El anime Star Wars: Visions comparte nuevo tráiler con escenas insólitas

Uno de los proyectos más inesperados para los fans de Star Wars está cada vez más cerca y para demostrarlo Disney ha lanzado un nuevo tráiler del anime Star Wars: Visions en el que finalmente se puede apreciar el tono que tendrá la nueva serie animada.

A lo largo del tráiler se pueden ver distintos estilos de animación junto a diversos tipos de historias que plantean lo que ocurre en diferentes partes de la galaxia dentro del mismo universo en el que suceden las aventuras de Anakin, Luke, Rey y muchos más personajes.

Por lo que se nota, el tono de la serie cambiará según cada capítulo, aunque lo que está claro es que todos contarán con arcos narrativos bastante reconocidos del cine clásico japonés y de las animaciones más contemporáneas.

James Waugh, productor ejecutivo y vicepresidente de contenido y estrategia de franquicia de Lucasfilms, explicó que se espera que la serie demuestre el reconocido e “intrépido” estilo de narración presente en las series de animación japonesas.

“Cada historia será contada con una frescura y una voz que amplía nuestra comprensión de lo que puede ser una historia de Star Wars y celebra una galaxia que ha sido una gran inspiración para tantos narradores visionarios”, añadió el directivo.

Varios de los estudios de animación que están colaborando en el proyecto son bastante reconocidos por las series japonesas que han lanzado. Tales estudios en específico son Kamikaze Douga, Geno Studio (Twin Engine), Studio Colorido (Twin Engine), Production I.G., Kinema Citrus, Science Saru y Trigger . Estos dos últimos en especial estarán encargados de la creación de dos episodios cada uno.

Algunos de los animes reconocidos desarrollados por los estudios involucrados en el proyecto incluyen títulos como Ghost in the Shell, Kill la Kill, Made in Abyss, Devilman Crybaby y Ninja Batman por mencionar unos cuantos. Varias de estas producciones han sido aclamadas por su alta calidad en animación y narración.

Disney también dio a conocer que varios actores reconocidos participarán ofreciéndole voces a los distintos personajes de la serie tales como Lucy Liu, Joseph Gordon-Levitt, Neil Patrick Harris y Alison Brie. El reparto japonés, por su parte, también contará con notables personalidades como Masako Nozawa, Megumi Han, Junya Enoki, quienes han trabajado en famosas series como Hunter x Hunter, Jujutsu Kaisen y Dragon Ball.

Esta sería la primera vez que el universo de Star Wars se presenta en un estilo visual tan distinto, pues ya se había establecido casi un formato estándar entre las últimas series de la franquicia como The Clone Wars, Rebels y, más recientemente, The Bad Batch. Aunque no es tan extraña la decisión teniendo en cuenta otros proyectos de Disney+ como la también serie de antología What If..? basada en el universo de superhéroes de Marvel.

A pesar de lo inesperado que suena este proyecto, en realidad se trataría de un regreso a las raíces de Star Wars, pues el mismo creador de las películas originales, George Lucas, ha comentado en diversas ocasiones que recibió mucha inspiración directamente de las películas clásicas de directores japones como Akira Kurosawa para hacer su propia historia de fantasía espacial.

Star Wars: Visions saldrá el próximo 22 de septiembre y tendrá un total de 9 episodios con historias separadas entre sí. Todos los capítulos contarán con la opción de verse en idioma japonés con subtítulos para aquellos que prefieran conocer las voces propias de la producción asiática.

