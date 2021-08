El CES 2022 pedirá que los asistentes estén vacunados

REUTERS/Steve Marcus/File Photo

Después de haber realizado su última edición en un formato totalmente digital el famoso evento de tecnología CES prepara un regreso a la presencialidad con un requisito en particular y es que aquellas personas que asistan tendrán que demostrar que ya fueron vacunadas.

La noticia la dio a conocer la Asociación de Tecnología del Consumidor (CTA por sus siglas en inglés) mediante un comunicado oficial por el cual aclararon que nuevamente abrirán las puertas a cientos de personas, pero únicamente si todos los asistentes al evento han sido vacunados contra la COVID-19 y tienen forma de comprobarlo.

El presidente y CEO de la CTA, Gary Shapiro, explicó que la medida se toma como un método de prevención para asegurar el bienestar de los asistentes y que además quieren aprovechar esta oportunidad para promover el proceso de vacunación ante todos los interesados en asistir al evento.

“Según la ciencia actual, entendemos que las vacunas nos ofrecen la mejor esperanza para detener la propagación del COVID-19”, explicó el directivo.

Además de un comprobante de la vacuna, la organización también estaría revisando la posibilidad de aceptar los resultados de pruebas de antígenos en modo de requerimiento alternativo para que las personas que demuestren no estar infectadas ni haberse contagiado puedan acceder al evento, sin embargo, aún no está claro si la opción se hará efectiva o si se continuará únicamente con los certificados de vacunación.

Otro detalle que ha preocupado a más de uno es si será necesario contar con vacunas de algún origen en específico, pues en diversos lugares alrededor del mundo se está empezando a prohibir ciertas vacunas que no son aprobadas en determinadas regiones, como se ha comentado recientemente ha sido el caso de la Unión Europea y Estados Unidos.

Respecto a las posibles restricciones categorizadas por el tipo de vacuna, la CTA no aclaró si solicitarán alguna en específico y si cualquiera de las opciones se aceptará en el evento, la organización únicamente respondió que eso dependerá de las “directrices estatales y locales”. Lo que podría ser un detalle bastante problemático pues en Estados Unidos, país donde se realizará el evento al que se esperan invitados de todo el mundo, no han sido aprobadas las vacunas de AstraZeneca y Sinopharm.

El CES o Consumer Electronics Show es uno de los eventos más grandes a nivel mundial enfocados en tecnología, allí se reúnen varias de las marcas más reconocidas en todo el globo a demostrar avances y prototipos funcionales de nuevas tecnologías que están en desarrollo. Allí se preparan varios proyectos que determinan lo que el mercado esperará en los meses posteriores.

La última edición, debido a la situación causada por la pandemia, fue realizada completamente de manera virtual, acto que varios determinaron como una experiencia incómoda al no ser posible probar los dispositivos que estaban siendo mostrados. Para esta nueva edición se confirmó que habrá también retransmisiones en línea para aquellos que no puedan asistir al evento en persona, pero no parece ser una opción agradable para muchos individuos que están interesados en regresar al evento.

El CES 2022 iniciará el próximo 3 de enero inicialmente para medios de comunicación y posteriormente abrirá sus puertas al público externo el siguiente 5 de enero, hasta entonces se seguirá esperando más información sobre cómo se realizará este encuentro de forma segura para todos los asistentes.

