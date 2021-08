El iPhone plegable podría llegar al mercado en 2023

El iPhone 12 Pro se presentó en 2020 (Apple)

El iPhone plegable es uno de los grandes anuncios esperados de Apple. Hace tres años que otras compañías lanzaron estas opciones al mercado pero el gigante de Cupertino se hace esperar. En los últimos meses surgió información vinculada a este proyecto.

La última novedad llegó de la mano del periodista especializado de Bloomberg Mark Gurman. En su newsletter semanal anticipó que el iPhone plegable tardará dos o tres años en llegar al mercado. Algo que también han expresado otros analistas, como Ming-Chi Kuo.

La compañía comenzó a trabajar en un modelo de iPhone plegable a principios de 2021. Se cree que la empresa ya cuenta con varios prototipos de pantalla, uno de los cuales podría estar desarrollado por LG, para su smartphone plegable.

Las pantallas plegables de Apple en sus prototipos, como las de Samsung, tienen una bisagra casi invisible con los dispositivos electrónicos ubicados detrás de la pantalla, según anticipó en enero, en otro artículo sobre este tema, la misma agencia de noticias.

Por su parte, según mencionaba el sitio MacRumors en mayo, el primer iPhone con pantalla plegable tendrá un panel de 8 pulgadas con resolución QHD+ que podrá doblarse gracias al uso de un material un cristal OLED flexible.

Apple desarrolló una pantalla autorreparable para un teléfono plegable

Otro de los fabricantes que podría estar detrás de dicho panel flexible sería Samsung, que también se encargaría de proporcionar los drivers de pantalla.

Se estima que le equipo tendrá nanocables de plata bajo el display, que correrá a cargo de TPK y que permitirá el control táctil usando no solo una bisagra sino varias.

iPhone 13

Apple suele presentar sus nuevos iPhone en septiembre aunque el año pasado, a raíz de los retrasos en la producción por la pandemia, lo hizo en octubre. Este año todavía no hay una fecha precisa pero se estima que será entre septiembre y octubre. Así que a poco de que finalmente se develen los secretos del nuevo smartphone, comenzaron a surgir algunas filtraciones en torno a cómo será el próximo móvil.

Se cree que la empresa presentará 4 versiones de iPhone 13 y al menos una de ellas incluiría una pantalla LTPO (que significa óxido policristalino de baja temperatura). Esta tecnología ha sido utilizada anteriormente por la compañía en sus relojes inteligentes (para ajustar dinámicamente la frecuencia de actualización o tasa de refresco de la pantalla para ahorrar batería).

La pantalla del modelo más pequeño sería de 5,4″, mientras que las versiones 13 y Pro serían de 6,1″. Por su parte, la versión Pro Max tendría un display de 6,7″. Según trascendió, no habría una versión SE de este celular. El equipo no tendría puertos de carga e incluiría un módem 5G propio de Apple integrado en el chip Apple A14 Bionic.

También se cree que el próximo iPhone podría utilizar MagSafe (sistema de imanes en el interior del equipo) en lugar del puerto Lightning típico para cargar la batería. Sin embargo el analista Kuo dijo que no cree que el ecosistema MagSafe vaya a ser la única alternativa de carga con la cual vengan los nuevos teléfonos, con lo cual es posible que sigamos viendo el puerto Lightning de siempre en el iPhone 13.

Otro punto a destacar es la posible incorporación de una pantalla que contaría con un modo siempre activo (conocida como Always On Display); es decir, una herramienta que permite la iluminación permanente del display en la que se muestra algunas opciones predeterminadas para que así el usuario no tenga que estar encendiendo el dispositivo cada vez que requiera un dato básico de su celular, como hora o notificación.

