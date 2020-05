Seminario SIP Connect 2020: los contenidos globales impulsan a Infobae como número 1 en medios digitales en español

Daniel Hadad, fundador y CEO de Infobae, habló en el encuentro anual, y por el COVID-19 también virtual, SIP Connect 2020.

“Para nosotros el COVID fue como una bomba que cayó”. De esa manera abrió Daniel Hadad, fundador y CEO de Infobae, su presentación en SIP Connect, el encuentro anual que la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) suele realizar en Miami, trasladado por la pandemia a una plataforma digital. Y cerró: “Pero esto no es una guerra, no están bombardeando nuestras ciudades”. Entre una idea y otra, su conferencia recorrió ese matiz —la comparación— que da una identidad tan singular a los cambios en el modo de informarse hoy, en un planeta impactado por el coronavirus.

Ha sido —lo sigue siendo— “un tiempo exponencial”, dijo. Citó ejemplos de lo cotidiano que era inimaginable hasta hace muy poco: “En estos dos meses nos encontramos con que tenemos religión pero no tenemos templos. Sin embargo, eso no lo quitó religiosidad a la gente. También tenemos gastronomía sin restaurantes. Y sigue habiendo empresas sin oficinas”.

Del mismo modo experimental, sigue habiendo periodismo sin salas de redacción enormes, porque “el virus aumentó la demanda de conocimiento”. Infobae, que ya ocupaba el primer lugar entre los medios digitales en castellano, registró un salto en su audiencia en marzo de 2020: de 75,6 millones de usuarios mensuales en febrero (una cifra en crecimiento estable desde los 73,9 millones de noviembre de 2019) pasó a 129,7 millones. Que a su vez volvieron a crecer, en abril, a 138 millones.

En los primeros días de marzo, cuando la pandemia todavía no había llegado con toda su fuerza a América Latina, notó que en la región aumentaba mucho la atención a lo que sucedía en España e Italia: "En los primeros días de marzo superamos los números que habíamos previsto alcanzar en diciembre de 2020”, contó. “Los latinoamericanos tenemos mucho amor por esos países, de los que recibimos muchos inmigrantes a comienzos del siglo XX, pero además mirábamos un espejo anticipado de lo que podría llegar a ocurrirnos si el fenómeno del COVID cobraba esa intensidad”.

Eso —destacó Hadad— habla de “la importancia de los temas globales” en el periodismo contemporáneo. “Hoy escribir una nota sobre el último teléfono celular, saber qué nuevas funcionalidades tiene, es algo que le interesa a quien vive en Guadalajara, en Madrid, en Miami o en un barrio en las afueras Gran Buenos Aires. Y escribir esa nota con calidad e información es algo que se puede hacer desde cualquier lugar”.

Infobae había hecho esa apuesta desde antes: medio nativo digital de Argentina, creó primero una edición regional, América, y luego una edición en México, con su propia redacción en CDMX. Y la símil-bomba que resultó la pandemia funcionó como una comprobación indeseada de esa dirección: “Se pueden hacer muy buenos contenidos para compartir con quienes hablan esta lengua independientemente de dónde viven”, dijo Hadad.

La idea de la charla que le había pedido Ricardo Trotti, director ejecutivo de la SIP y organizador principal de SIP Connect 2020, era una suerte de balance: “Lo que la pandemia nos dejó”. Pero el publisher de Infobae —además de empresario de medios, es periodista— se preguntó: “¿Nos dejó la pandemia? En esta parte del mundo no ha pasado lo peor".

Mientras que Italia y España registran cifras de víctimas de COVID en declive, las de Argentina, México y Chile crecen, y mucho más las de Brasil. El interés de la audiencia está evolucionando, todavía, a un ritmo similar al desplazamiento del coronavirus: Infobae aparece en el puesto 27 de los 50 sitios de noticias más leídos del mundo (citó Hadad a Similar Web) y en el primero de medios digitales en español, el tercero en México y el primero en Argentina (Comscore).

¿Cómo pudo darse ese crecimiento, si los mejores planes —que incluyen factores como disponibilidad material de recursos tecnológicos, humanos y financieros— no los imaginaban? “Este fenómeno revela que hay muchas cosas que suponíamos que conocíamos pero en realidad no teníamos la capacidad para adaptarnos a ellas”, arriesgó Hadad, en una cita de Mark Twain: “Las cosas malas no te suceden por no saber, sino por creer que sabías”.

Antes del COVID-19 la revolución digital era apenas la punta de un iceberg: “Intuíamos que era enorme, pero no sabíamos qué había debajo del agua”, comparó. “Ahora entendemos mucho más”.

En primer lugar se comprende que algunas cosas están terminando: “Nos guste o no, el coronavirus demostró que la gente quiere cada minuto, en su celular, 30 veces por día, ver qué informan los medios”, dijo, sobre la muerte del diario de todas las mañanas en papel. “El mercado se transforma en un mercado mayoritariamente digital”.

En segundo lugar, hay algunas cosas que están cambiando: “La tecnología vino para quedarse”, dijo, sobre la plataforma Arc de The Washington Post, que Infobae fue pionero en adoptar en 2016 y actualmente suman otros medios, como El País, de España. “Estamos felices con esta herramienta. Pero sea esta u otra, es tiempo de recurrir a herramientas potentes”.

Los directores de Infobae —Valeria Cavallo, de la edición Argentina; Laureano Pérez Izquierdo, de América, y Marcos Stupenengo, de México, nombró— “editan desde el celular en estos días”. Mostró su teléfono a cámara: “La herramienta permite controlar todo desde acá. Se terminaron los tiempos de los servidores”.

Y están, también, las cosas que surgen. Las grandes redacciones dejan lugar a otras más pequeñas. Hadad mostró el edificio de Fox News en la ciudad de Nueva York: “Son 44 pisos. Hoy solo uno está ocupado —dijo—. La parte técnica, la comercial, la redacción, el análisis de datos y la administración, todo, se hace vía teletrabajo”.

Mostró entonces la página web de Fox News: “Pero esto no cambió”.

La casa de Infobae también luce distinta: en estos días está en obra, para redistribuir menos escritorios en menos espacio, con distancia social y acrílicos de protección. “Esto es algo que vino para quedarse: el cuidado de la gente”, explicó. Mostró una foto de alguien que podría ser un médico o un investigador de sustancias peligrosas, pero en realidad era un fotógrafo en el traje hazmat que hoy se usa para ir a sitios de riesgo como hospitales.

Por último Hadad mencionó la importancia de la experiencia. “Los periodistas somos curiosos profesionales. ¿Para qué sirve ser curioso? Para conocer hechos, nuevos y viejos. Y las pandemias no son algo nuevo en la humanidad”. Analizó algunas, como viruela, la peste bubónica, la gripe de 1918, la gripe de Hong Kong de 1968. “Para recordarnos que esto también va a pasar”, explicó.

“Esto no es una guerra —dijo entonces, al final de su charla—, no están bombardeando nuestras ciudades. Tampoco es un terremoto, ni un tsunami. Afecta a mucha gente y resiente el sistema productivo. Pero las estructuras quedan en pie. Cuando esto termine, con todo el dolor que nos va a dejar, con todo el aprendizaje que nos va a dejar, las estructuras van a estar”.

Y en el caso del periodismo uno de esos cimientos es “tener notas cada día con un poco más de calidad”, dijo. “Nos transformaremos en lo que el mercado o la sociedad requieran, con el mayor profesionalismo posible”. La voluntad de aumentar el contenido de video, fotos e infografías, por ejemplo, es una de las claves en esa adaptación cuando el medio es digital, como Infobae. “La misión del periodismo es sorprender, hacer pensar y emocionar. Cuando conseguimos las tres cosas al mismo tiempo sentimos que lo logramos”.

