Cuando profundicé un poco en las técnicas que usaba Marie Kondo me di cuenta de que me resultaban familiares en cierto sentido, pero no sabía exactamente por qué. Pensaba en algún otro libro o programa de televisión, quizás alguna revista de decoración, pero no daba con ello. Hace unos días, en el curso de una investigación en la Universidad Pontificia Comillas, estábamos trabajando en un caso sobre los sistemas de producción Lean de Toyota y la metodología de las 5S: En ese momento me di cuenta del paralelismo entre el método de la empresa japonesa y el de Marie Kondo.