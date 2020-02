En caso de solicitar una reparación de pantalla al solicitar el servicio a Go Tech, el usuario podría recibir una advertencia en la que se le indique que se puede cobrar “una tarifa de visita in situ”, sumado al costo de reparación básico, por ello debe estar al pendiente de lo que se marca en la solicitud de servicios a fin de no ser sorprendido por tarifas que como usuario, se pasen por alto.