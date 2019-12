Según explicó la empresa en su blog oficial, no se tiene conocimiento de que la vulnerabilidad haya sido explotada, de todos modos, como no se puede estar del todo seguro de que esto no haya ocurrido o que no pueda ocurrir, es fundamental que se actualice la app. ¿Cómo actualizar la app? Hay que ingresar en Play Store, buscar Twitter y presionar el botón “actualizar”.